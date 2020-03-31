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'da rahatsızlanan yaşlı kadına Mehmetçikten yardım eli! Seferber oldular

'da evinde rahatsızlanan ve koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 78 yaşındaki vatandaşa, yardım elini jandarma ekipleri ve sağlık görevlileri uzattı. Yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

  • Güncel
  • 31.03.2020 12:36
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  • Son Güncelleme: 31.03.2020 12:36
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Mehmetçikten evde kalan vatandaşa yardım eli

'nın Doğubayazıt ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurulan 'ndaki jandarma ekipleri ve sağlık görevlileri, evinde rahatsızlanan 78 yaşındaki Halime Kalabaş'ın yardımına yetişerek hastaneye kaldırdı.

İçişleri Bakanlığınca 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi nedeniyle evinde kalan çok sayıda yaşlı, 112, 155 ve 156 numaralarını arayarak yardım talebinde bulunuyor.

Bu kapsamda Doğubayazıt ilçesinde Kaymakamlık koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu da yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların hem günlük hem de acil taleplerini karşılıyor.

İlçeye 35 kilometre uzaklıktaki Dalbahçe köyünde 82 yaşındaki eşi İsmail Kalabaş ile yaşayan 78 yaşındaki Halime Kalabaş, iki yıl önce ameliyat edilen bacağında şiddetli ağrı hissedince durumu eşine söyledi.

İsmail Kalabaş'ın, köye 2 kilometre uzaklıktaki Suluçem Jandarma Karakolundan yardım istemesi üzerine jandarma ekipleri, 112'yi arayarak sağlık ekiplerinden destek istedi.

Yaşlı kadın, jandarma ve sağlık ekiplerince evinden ambulansla alınarak Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

Tedavi altına alınan yaşlı kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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