ABD koronavirüse teslim! Sokaklar morg, Central Park hastane oldu!
Son dakika haberi... ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkez noktası haline gelen New York şehrindeki morg kapasitesinin ek çadır ve mobil morglarla yaklaşık 4 kat artırıldığı bildirildi. New York şehrindeki dünyaca ünlü Central Park'ta koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilk yardım hastanesi kuruldu. Ülkede koronavirüs kaynaklı ölümler 3 bini aşarken, vaka sayısı da 163 bin 429'a ulaştı.
31.03.2020 08:01
- Son Güncelleme: 31.03.2020 08:09
Davis, New York şehir sınırları içinde bulunan Manhattan'ın Kips Bay mahallesindeki Bellevue Hastane Merkezi'nin yakınında, Queens Elmhurst Hastanesi, Brooklyn Hastane Merkezi başta olmak üzere şehirdeki bazı hastanelerin bahçelerine ve yakın bölgelerine mobil morg ünitelerinin kurulduğunu belirtti.
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