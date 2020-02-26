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Sabah gazetesi yazarı 'tan provokatörlere sert tepki: Koronavirüsün 'de görülmesi için sabırsızlanıyorlar

Sabah gazetesi yazarı , Koronavirüsün ’ye geldiği konusunda algı operasyonu yapanları köşesine taşıdı. Özellikle sosyal medyada bazı ’cü trollerin yalan söylemlerini siyasetçilerin ve bazı yalakası gazetecilerin yaydığını söyleyen Melih Altınok, “Resmen koronavirüsün Türkiye'de görülmesi için sabırsızlanıyorlar” ifadelerini kullandı. Altınok, virüsün 15 gün içinde teşhis edileceğinin bilindiği halde uçağı için felaket tellallığı yapanlara da tepki göstererek, “Becerebilseler, 'a gidip koronavirüsü elleriyle getirmekte bir an bile tereddüt etmezler. ajanı FETÖ'cülerin operasyonlarını meşru muhalefet olarak görenler için az bile söylemişim. Zira memleket ve sağlığımız için koronavirüsten daha tehlikeliler” diye yazdı.

  • Güncel
  • 26.02.2020 09:24
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  • Son Güncelleme: 26.02.2020 09:36
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Melih Altınok'tan Koronavirüs provokatörlerine sert tepki!

'un yazısından ilgili bölüm şu şekilde:
Sınırlarımıza dayanan koronavirüsün yayılma hızına bakılırsa, bu bela kaçınılmaz şekilde eninde sonunda bize de uğrayacak.
sınırını kapatsanız, koronavisten ölümlerin yaşandığı ABD'den, 'dan, 'dan, 'dan vs. gelenleri ne yapacaksınız?
Koronavirüs'ü tespit etmek için henüz etkili bir yöntem de bulunamadı.
Şüphelileri gözlemek için haftalarca karantinaya almaktan başka tercihiniz yok. Havaalanlarında, gümrük kapılarında, limanlarda yapılan testlerde şüpheli görülen herkesi karantinaya alacak bir alt yapıya da dünyanın en gelişmiş ülkeleri bile sahip değil.
Aşının bulunması için gereken süre ise Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı en iyimser tahminle 1,5 yıl.
Özetle, bilinen bilimsel tedbirleri alıp hazırlık yapmaktan başka elinizden gelecek bir şey yok. Onu da layıkıyla yapıyorlar.

FETÖ'CÜLER, SİYASETCİLER, CHP YALAKASI GAZETECİLER... KORONAVİRÜSÜN TÜRKİYE'DE GÖRÜLMESİ İÇİN SABIRSIZLANIYORLAR!
Bu tarz küresel kriz durumlarında yaratılan panikse, salgınların potansiyel etkilerinin katbekat üzerinde oluyor.
Açın bakın sosyal medyayı. 'cü trollerin koronavirüs'ün 'de görüldüğüne, ölümlerin olduğuna ve bunların devlet tarafından gizlendiğine dair sayısız yalanını göreceksiniz... Elbette bu pisliklerin yalanlarını adıyla sanıyla yayan siyasetçileri, yalakası gazetecileri vs. de...
Resmen koronavirüsün Türkiye'de görülmesi için sabırsızlanıyorlar.

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