Melih Altınok'un yazısından ilgili bölüm şu şekilde:

Sınırlarımıza dayanan koronavirüsün yayılma hızına bakılırsa, bu bela kaçınılmaz şekilde eninde sonunda bize de uğrayacak.

İran sınırını kapatsanız, koronavisten ölümlerin yaşandığı ABD'den, Rusya'dan, İtalya'dan, Fransa'dan vs. gelenleri ne yapacaksınız?

Koronavirüs'ü tespit etmek için henüz etkili bir yöntem de bulunamadı.

Şüphelileri gözlemek için haftalarca karantinaya almaktan başka tercihiniz yok. Havaalanlarında, gümrük kapılarında, limanlarda yapılan testlerde şüpheli görülen herkesi karantinaya alacak bir alt yapıya da dünyanın en gelişmiş ülkeleri bile sahip değil.

Aşının bulunması için gereken süre ise Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı en iyimser tahminle 1,5 yıl.

Özetle, bilinen bilimsel tedbirleri alıp hazırlık yapmaktan başka elinizden gelecek bir şey yok. Onu da layıkıyla yapıyorlar.

FETÖ'CÜLER, SİYASETCİLER, CHP YALAKASI GAZETECİLER... KORONAVİRÜSÜN TÜRKİYE'DE GÖRÜLMESİ İÇİN SABIRSIZLANIYORLAR!

Bu tarz küresel kriz durumlarında yaratılan panikse, salgınların potansiyel etkilerinin katbekat üzerinde oluyor.

Açın bakın sosyal medyayı. FETÖ'cü trollerin koronavirüs'ün Türkiye'de görüldüğüne, ölümlerin olduğuna ve bunların devlet tarafından gizlendiğine dair sayısız yalanını göreceksiniz... Elbette bu pisliklerin yalanlarını adıyla sanıyla yayan siyasetçileri, CHP yalakası gazetecileri vs. de...

Resmen koronavirüsün Türkiye'de görülmesi için sabırsızlanıyorlar.

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