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Son dakika: Simitçi Erkan, Başkan Erdoğan'ın başlattığı ""na bir günlük geliriyle destek verdi

Son dakika haberi... Kocaeli'de simit satarak geçimini sağlayan 43 yaşındaki , Başkan 'ın başlattığı ""na bir günlük gelirini bağışladı.

  • Güncel
  • 31.03.2020 15:50
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  • Son Güncelleme: 31.03.2020 15:50
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Simitçi Erkan'dan alkışlık hareket

Daha önce birçok yardım kampanyası düzenleyen Ayhan, 'ın öncülüğünde başlatılan kampanyaya da destek verdi.

Tepsisindeki simitleri "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek verelim diyerek satan , 37 lira tutarındaki günlük kazancını kampanyanın banka hesabına yatırdı.

Ayhan, gazetecilere, Kocaeli sokaklarında yaklaşık 22 yıldır simit satarak geçimini sağladığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya az da olsa destek vermek istediğini söyledi.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle insanların dışarı çıkamadığını ve bu nedenle satışların düşük olduğunu belirten Erkan Ayhan, bir günlük kazancı olan 37 lirayı banka hesabına yatırdığını belirtti.





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