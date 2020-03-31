Başkan Recep Tayyip Erdoğan, görevi başındayken Çağlayan Adliyesi'nde teröristlerce şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı ölümünün beşinci yılında andı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, "Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehadetinin beşinci yılında rahmetle yâd ediyorum." dedi.
İşte Erdoğan'ın o mesajı
Görevi başındayken teröristler tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehadetinin beşinci yılında rahmetle yâd ediyorum.
Görevi başındayken teröristler tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehadetinin beşinci yılında rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/GHPxIN7SK7— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 31, 2020
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.