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Başkan Erdoğan'dan anlamlı paylaşım! 'ı unutmadı

Başkan , görevi başındayken Çağlayan Adliyesi'nde teröristlerce şehit edilen Cumhuriyet Savcısı 'ı ölümünün beşinci yılında andı.

  • Güncel
  • 31.03.2020 15:50
  •  - 
  • Son Güncelleme: 31.03.2020 15:50
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Başkan Erdoğan'dan anlamlı paylaşım! O ismi unutmadı

Başkan , görevi başındayken Çağlayan Adliyesi'nde teröristlerce şehit edilen Cumhuriyet Savcısı 'ı ölümünün beşinci yılında andı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, "Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehadetinin beşinci yılında rahmetle yâd ediyorum." dedi.

İşte Erdoğan'ın o mesajı
Görevi başındayken teröristler tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehadetinin beşinci yılında rahmetle yâd ediyorum.

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