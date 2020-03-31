Kovid-19'a karşı 'Milli Dayanışma Kampanyası' başladı! Başkan Erdoğan: 7 aylık maaşımı bağışlıyorum

Bakanlar maaşlarını bağışladı. En büyük katkıyı da iş adamlarımızdan ve hayırseverlerimizden bekliyoruz.
Amacımız alınan tedbirlerden sonra mağdur olan ihtiyaç sahiplerine ek destek sağlamaktır.
Öğrencilerimize 8'er GB, sağlıkçılarımıza ise 100'er GB ücretsiz internet kotası veriyoruz.
ÇARŞI KARIŞTI
Tarihi çarşıya gece yarısı gelen iki soyguncu çatıya çıktı. Halat sarkıtıp kuyumcuya ulaştı. Kilolarca altın çaldı.
Ancak yolda altın dolu torbayı düşüren hırsızlar kaçtı. Haberi alan esnaf şoka uğradı. Yüzlerce kişi çarşıya aktı.
Dükkanlarını merak eden esnaf kapıya yığıldı. Yapılan sosyal mesafe uyarılarını da kimse dikkate almadı.
KÜRESEL KABUS
Corona'dan ölenlerin sayısı Fransa'da 3 bin 24, İspanya'da 7 bin 340, İtalya'da 11 bini aştı. ABD ise resmen çuvalladı. Şimdiden 200 bin kişiyi gözden çıkardı.
168 kayıp veren Türkiye de virüsün hızını kırmak için çaba harcadı. Millet eve kapandı. Bilim adamları son kez uyardı: Felaketi önlemek için evde kalın!
İTALYA: 11591 ÖLÜ
İSPANYA 7340 ÖLÜ
ABD 2484 ÖLÜ
FRANSA 3024 ÖLÜ
ABD'DE YAŞAYAN PROF. DR. DERYA UNUTMAZ'DAN ÇOK ÖNEMLİ UYARI: MASKE TAKIN
Şu anda herkes potansiyel virüs taşıyıcısı. Her konuşmada ağızlarından küçük su parçacıkları çıkıyor. Temasa geçtikleri herkese hastalığı bulaştırıyor. Bu yüzden dışarıya çıkanlar mutlaka maske takmalı.
CAN KAYBI 168 OLDU
Sağlık Bakanı Koca, "Dün 37 hastamızı daha kaybettik. Vaka sayımız 10 bin 827'ye çıktı" dedi.
50 BİN EVE KUMANYA
İstanbul'da büyük seferberlik: Valilik her hafta 50 bin adrese yardım kolisi dağıtacak.
MİLLİ DAYANIŞMA GÜNÜ
BAşkan Erdoğan'ın liderliğinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı 4 saat 30 dakika sürdü. Zirve sonrası Erdoğan çarpıcı mesajlar verdi:
KAMPANYAYI, şahsım olarak, 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum. Kabine üyeleri ve eşlik edenler kampanyaya 5 milyon 200 bin lira bağışta bulundu.
SAĞLIK altyapımız, gerek personel, gerek ilaç ve malzeme, gerekse yoğun bakım yatağı açısından, hamdolsun, diğer ülkelere göre oldukça iyi durumdadır.
SALGINDAN en çok etkilenen İspanya'ya bir uçak dolusu malzemeyi naklediyoruz. İtalya'ya da, Kızılay aracılığıyla bir gemi dolusu yardım malzemesi ulaştırdık.
GIDA konusunda da herhangi bir sıkıntımız yok.
KAMU güvenliği konusunda da hiçbir sorun yaşamıyoruz.
TÜRKİYE, Avrupa ve Amerika'ya kıyasla, bu hastalığın yayılmasının üstesinden gelmeye en yakın ülkelerden biri.
GÖREVİMİZ TEHLİKE
İstanbul'daki dünyaca ünlü Kapalıçarşı, Coronavirüs önlemleri kapsamında kapatıldı. Çarşının kapalı olmasını fırsat bilen iki hırsız, önceki gece çatıdan aşağıya halatla sallanıp kuyumcu dükkanındaki altınları ve kamera kayıt cihazını çaldı. Bekçilerden kaçarken, altın dolu torbayı bırakmak zorunda kaldı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
HOLLYWOOD DEĞİL KAPALIÇARŞI
Hırsızlar, Kapalıçarşı'nın 'kapalı' olmasını fırsat bildi. Çatılarda gezip halat kullanarak bir kuyumcuya girdi. Altınları çalıp kaçarken yakayı ele verdi...
CORONA ÜSSÜ
YARIM asırlık geçmişe sahip İstanbul'daki Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni binası dün hizmete açıldı. Coronavirüs ile mücadelede etkin rol üstlenecek hastanenin hizmete girmesiyle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.
"CORONAVIRÜS hastaları için de kullanılacak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 600 yataklı ilk etabı dün itibariyle hizmete açıldı. 180 bin metrekare kapalı alana sahip ilk etapta, 240 poliklinik, 81 erişkin yoğun bakım yatağı ve 28 ameliyathane mevcut" ifadesini kullandı.
OHALDE EVDEYİZ
Türkiye, Coronavirüs ile mücadelede adeta seferberlik ilan etti. 81 ilde alınan tedbirler, dikkat çekti. Halk da, yetkililerin ve doktorların "Evde kalın" çağrısına kulak verdi. Dün, özellikle büyükşehirlerdeki sakinlik hakimdi.
Polis ekipleri, toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeninin uygulanıp uygulanmadığını denetledi. Kuralları çiğneyip fazla yolcu taşıyan bir minibüse para cezası kesildi.
SULTANAHMET
VİRÜSÜN yayılmasını önlemek için dün 16 milyon İstanbullu evinden çıkmadı. Sultanahmet Meydanı ve Caddebostan Sahili boş kaldı.
CADDEBOSTAN
KARANTİNA SAYISI 39
İÇİŞLERİ Bakanlığı, "18 ildeki 1 belde, 6 mahalle, 28 köy ve 4 mezrada olmak üzere 39 yerleşim yerinde karantina uygulanmaktadır" dedi.
DENİZİN SIRASI MI?
Antalya'da dün bir Rus turist, yasak olmasına rağmen Konyaaltı Sahili'ne gidip denize girdi. Durumu fark eden polis ekipleri, turisti uyarıp oteline gönderdi.
SALGIN NEDENİYLE KAPALIYIZ
Adıyaman'ın Gerger İlçesi'ne bağlı Karacaviran köyü sakinleri de Coronavirüs'e savaş açtı. Virüs salgını nedeniyle köylerinin girişini kapatıp, kendilerini karantinaya aldı.
KEPENKLİ ÖNLEM
RİZE Çayeli İlçesi'ne bağlı Aşıklar köyü, virüse karşı kendi önlemini aldı. Zeynel ve Rıza Eskici kardeşler, virüsten korumak için mahalle yoluna kepenkli kapı yaptırdı.
KARADENİZ FIKRASI
TRABZON'DA imam Murat Yılmaz, sosyal medya hesabından "'Coronavirüs tahlilim pozitif çıktı' yazmak istemiyorsanız evde kalın" paylaşımı yaptı. İmamın virüse yakalandığı sanıldı. Mahalle muhtarının "Hocamız sağlıklıdır" açıklamasıyla herkes rahat bir nefes aldı.
İLAÇ GİBİ HABER
Coronavirüs'e karşı ilaç çalışmalarına başlandı. Fransa merkezli ilaç üreticisi Sanofi ile ABD'li biyoteknoloji şirketi Regeneron, Kevzara isimli ilacın denemelerine İtalya, ispanya, Almanya, Fransa, Kanada ve Rusya'da başlandığını açıkladı. İki şirket, denemelerin 300 hasta üzerinde gerçekleşeceğini vurguladı.
KKTC'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu, koronavirüs nedeniyle yarından (bugünden)itibaren 5 Nisan'a kadar 21.00 ile 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı kararı aldı. Bu arada KKTC'de 69 koronavirüs tespiti yapıldı, 1 kişi de hayatını kaybetti.
İRAN'DAN ESAD'A VİRÜS
SURİYE'DE Esad güçlerinin kendi aralarında gizli olduğu ifade edilen telefon konuşmaları ortaya çıktı. Buna göre bazı rejim güçlerinde Corona semptomları görüldüğü ortaya çıktı. Virüsün, geçtiğimiz hafta takviye için İran'dan gelen askerler aracılığıyla bulaşmış olabileceği vurgulandı.
SEFERLER DURDURULDU
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Coronavirüs ile mücadelede kapsamında alınan yeni tedbirleri açıkladı. İstanbul'da şehirlerarası deniz yolu ulaşımında yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin dün 17.00 itibariyle durdurulduğunu paylaştı.
BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN
VİRÜSLE mücadelede kapsamında, şehirlerarası yolculuklar yasaklandı. Vatandaşların seyahat için alacakları izin belgesi başvurularının e-Devlet'ten yapılabileceği açıklandı. Değerlendirme sonucunun SMS ile gönderileceği vurgulandı.
PERSONEL EVE GİDEMEYECEK
ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, yargıda Coronavirüs önlemlerine ilişkin açıklama yaptı. Duruşmaların 30 Nisan'a kadar ertelendiğini vurguladı. Cezaevlerinde görev yapan personelin de tehlike geçene kadar evlerine gönderilmeyeceğini ve izole edilen yerlerde kalacağını açıkladı.
CAN KAYBIMIZ 168'E YÜKSELDİ
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'deki toplam vaka sayısı 10 bin 827'ye çıkarken, toplam vefat sayısı da 168 oldu. Bugünkü (dünkü) test sayısı 11 bin 535, vaka sayısı 1610. Toplam test sayısı ise 76 bin 981" ifadesini kullandı.
ALTUN'DAN ÖNEMLİ UYARI
İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyada Coronavirüs ile ilgili yapılan provakatif paylaşımları değerlendirdi. "Halkımız paniğe sürüklenmek isteniyor. Bu paylaşımların neredeyse tamamının FETÖ, PKK ve DHKP-C gibi terör örgütlerinden geldiği tespit edilmiştir" dedi.
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