Yılmaz Özdil'in Atatürk kitabı için 1.881.000 TL verecek keriz arıyorlar!

Yılmaz Özdil'in çıkarttığı 1881 limitli kitabının 2 bin 500 liraya satılması bir yana, en çok gündem olan konulardan biri de kitabın kaynakçasız oluşuydu.

BÜYÜK VURGUN

Yılmaz Özdil, Atatürk'ün hayatından kesitlerin yer aldığı kitabın satışından büyük vurgun yaptı. Daha sonra kitabın özel baskısını çıkaran Yılmaz Özdil, tanesini 2 bin 500 liradan satarak büyük bir gelir elde etti.

KARABORSAYA DÜŞTÜ

Buna ilaven 1881 limitli Mustafa Kemal kitabı, karaborsaya düştü. Tanıtımının yapıldığı ilk günden bu yana her kesimden tepki alan Özdil'in kitabı alışveriş sitelerinde satışa çıktı.

Fiyat konusunda herhangi bir mantıklı skalanın bulunmadığı ücretler, adeta karaborsa piyasasına göre şekilleniyor. 5 bin liradan başlayan ücretle ikinci kişiler tarafından satışa çıkartılan kitabın, tavan fiyatı 1.881.000 TL.

İşte ilanda yer alan ifadeler:

TOSUN VURGUNUNDA BUNU DA GÖRDÜK!

Teslimat vip araçla istediğiniz tarih ve saatte, özel ekip tarafından size ulaştırılacaktır.

Sadece 1881 adet.

Seri numaralı.

Bir daha asla basılmayacak.

Dünyada sadece 1881 kişide olacak.

Mustafa Kemal kitabının koleksiyon serisi, Türkiye'nin Fogra sertifikalı ilk matbaası olan Mas Matbaa'da basıldı.

Dünyada varolan en yüksek kaliteli malzemeyle, Mustafa Kemal'in gösterişten uzak rafine zevkini yansıtır biçimde tasarlandı.

Cildinde ve kutusunda Shantung-S cilt bezi kullanıldı, Japonya'da sırf bu proje için özel olarak üretildi.

İsveç'ten Munken Pure kağıt getirildi.

Almanya'dan Gmund Color glatt kağıt getirildi.

Sırf bu proje için özel olarak renklendirilmiş deri kullanıldı.

Tamamı elle ciltlendi.

Hat sanatıyla 1'den 1881'e kadar numaralandırıldı.

Kitap 20.5×28 ölçülerinde.

1.8 kilogram ağırlığında.

Özel muhafaza kutusu var.

Tasarımı, Türkiye'de bu konuda en yetkin isimlerden olan Joelle İmamoğlu tarafından gerçekleştirildi.

Mustafa Kemal kitabında, Mustafa Kemal'in atik kişiliğine vurguda bulunabilmek için, Arjantinli Maximiliano Sproviero tarafından tasarlanmış özel yazı tipi kullanıldı.

Görsel yerleşiminden harflerin seçimine kadar, baskıya hazır hale getirilmesi 21 gün sürdü.

"Limited edition" tabir edilen sınırlı sayıda üretim biçimi, gelişmiş ülkelerde geleneği olan bir yayın biçimidir.

Herkes için üretilen, herkesin alım gücüne hitap eden sıradan baskının yanısıra, koleksiyonerler ve özel meraklılar için basılır.

Nedrettir.

Nadirdir.

Ulaşılması, sahip olunması, paran olsa bile, imkansıza yakındır.

Bir daha basılmayacağı sözü verilmiştir.

Bugün yüksek zannettiğin fiyat, son kitap satıldığı anda katlanır.

Fiyatı artık yayıncı değil, kitaba sahip olan kişi veya kurum belirler.

Dolayısıyla, sınırı yoktur.

Kitap sayısı sınırlı, bedeli sınırsızdır.

Ben çok zenginim alayım diyemezsin.

Satanı bulamazsan, geçmiş olsun.

Evini soysalar, altını mücevheri gidip yeniden satın alabilirsin.

Bu kitap çalınırsa, istersen milyarder ol, yerine koyamazsın.

BU NEDENLE BU FİYAT