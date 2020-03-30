Türkiye, Covid-19 yeni tip Koronavirüs salgınına karşı hızla ve etkin tedbirler almakta kararlı! Her geçen gün daha da ağırlaştırılan tedbirlerle Koronavirüs'ün yayılımının engellenmesi amaçlanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kritik toplantıların ardından her seferinde detaylı bir basın toplantısı ile şeffaf bilgileri kamuoyu ile paylaştı.