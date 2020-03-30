Türkiye, Covid-19 yeni tip Koronavirüs salgınına karşı hızla ve etkin tedbirler almakta kararlı! Her geçen gün daha da ağırlaştırılan tedbirlerle Koronavirüs'ün yayılımının engellenmesi amaçlanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kritik toplantıların ardından her seferinde detaylı bir basın toplantısı ile şeffaf bilgileri kamuoyu ile paylaştı.
Bilim Kurulu 30 Mart Koronavirüs kararları
Bilim Kurulu acil olarak toplandı. Koronavirüs vakalarının Türkiye'de görüldüğü ilk günden bu yana yoğun bir şekilde çalışan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 13.30'da Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde bir araya geldiler. Toplantıda salgının son durumu masaya yatırılacak ve alınabilecek yeni tedbirlerin görüşülecek. Toplantı sonrası açıklama yapılması bekleniyor. Bilim Kurulu toplantısında Sokağa Çıkma Yasağı gelecek mi? Sokağa Çıkma Yasağı ne zaman gelecek sizler için hazırladık.
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