Çin'de ortaya çıkan koronavirüs dünya genelinde 30 binin üzerinde can aldı. Türkiye virüse karşı aldığı ekonomik ve sosyal tedbirlerle vatandaşın güvenliği için gerelkli adımlar attı ve atmaya devam ediyor.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı yeni genelge ile toplu ulaşım araçlarının ruhsatlarındaki doluluk oranının yüzde 50'si kadar yolcu alabileceğine ilişkin genelge çıkarttı.

CHP'Lİ İBB GENELGEYE RAĞMEN SEFERLERİ AZALTTI

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bu genelge ile birlikte toplu ulaşım araçlarının içerisindeki yoğunluğun azaltılması ve sosyal mesafenin kullanılması hedeflenirken, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB ise 30 İETT hattının seferlerini iptal ederek adeta yoğunluğa davetiye çıkarttı.

METROBÜS SEFERLERİ DE AZALDI VATANDAŞ İSYAN ETTİ

İETT seferlerinin yanı sıra metrobüs seferlerini de azaltan İBB, toplu taşımalarda büyük yoğunluk yaşanmasına ve sosyal mesafe kuralının hiçe sayılmasına neden olmuştu.

İşe gitmek ve işten dönmek zorunda olan yolcular duruma büyük tepki göstererek kararlara adeta isyan etmişti.

İBB SÖZCÜSÜ ONGUN YAZDIĞI SENARYOYLA SKANDALI SAVUNDU

Tepkilerin ve görüntülerin yayılmasının ardından İBB Sözcüsü Murat Ongun dün Twitter hesabından açıklama yaptı.

Ongun sefer sayılarını azaltmalarına hiç değinmezken, otobüs şoförlerinin uyarılarına rağmen insanların toplu olarak otobüslere bindiğini ve bunun bir "organizasyon" olduğunu savundu. Hayali bir senayo uyduran Ongun, "Hiç yaşanmamış bir hareketlilik yaşanıyor. Pazar 06:00'da birkaç duraktan, yapılan uyarılara rağmen kasten toplu binişler gerçekleşiyor." İfadeleriyle otobüse binen vatandaşları suçladı.

Ongun'un skandal savunması şu şekilde:

"SENARYO ŞÖYLE GERÇEKLEŞİYOR..."

Senaryo şöyle gerçekleşiyor, salgının hızla yayılmasıyla, tüm toplu taşıma kullanımının %90 oranında düştüğü bir zamanda, pazar sabahı daha önce hiç yaşanmamış bir hareketlilik yaşanıyor. Pazar 06:00'da birkaç duraktan, yapılan uyarılara rağmen kasten toplu binişler gerçekleşiyor

Ongun; "30 duraklı 62 No'lu Kağıthane-Kabataş Hattımıza 15 Mart Pazar günü toplamda 41 yolcu, 22 Mart Pazar günü toplamda 1 yolcu, 29 Mart Pazar günü toplamda 71 yolcu, sabah 06.00'da Fazilet Durağı'ndan şoförün uyarısına rağmen araca bir anda 47 yolcu binmiştir" iddiasında da bulundu.

ONGUN'UN İDDİALARI TAMAMEN YALAN ÇIKMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un, İETT'ye ait otobüse bir duraktan 47 kişinin bindiğine yönelik iddiası kamera görüntüleri ve akbil kayıtları ile tamamen yalan olduğu ortaya çıktı.



YENİKAPI - KİRAZLI HATTINDA SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI

Hayata geçirilen uygulamalara rağmen, İstanbul'da önemli bir ulaşım aracı olan Yenikapı - Kirazlı metro hattında yoğunluk yaşandı.

Tıka basa dolu hat, istasyonda bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ŞİMDİ NE SENARYO YAZACAKSIN MURAT ONGUN!

Otobüslerde yaşanan yoğunluğu yazdığı senaryo ile savunan İBB sözcüsü Murat Ongun'un metrodaki tıka basa yolculuğu hangi senaryo ile savunacağı merak konusu oldu.