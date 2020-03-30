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'li Başkanı 'ndan gıda paketine "fırsatçı" tarifesi!

'li Başkanı , "Bu zor günlerde vatandaşlarımızın yanında olacak ve bu süreci dayanışma içinde hep birlikte aşacağız. olarak biz de destek ve bağış kampanyamızı başlattık." sözleriyle gıda yardım paketi kampanyası başlattı. 'nun birçok yerde 50 ile 100 TL arasında değişen gıda paketine 150 TL istemesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

  • Güncel
  • 30.03.2020 14:15
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  • Son Güncelleme: 30.03.2020 14:31
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Gıda paketine fırsatçı tarifesi!
Türkiye koronavirüsle mücadeleyi tüm hızıyla sürdürürken gerek bakanlıklar, gerek belediyeler, gerekse STK'lar da evinden çıkamayan ve ekonomik olarak zor durumda kalan vatandaşa gıda yardımı yapıyor.



İMAMOĞLU SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
li Başkanı da Twitter hesabından yaptığı "Bu zor günlerde vatandaşlarımızın yanında olacak ve bu süreci dayanışma içinde hep birlikte aşacağız. İstanbul olarak biz de destek ve bağış kampanyamızı başlattık." paylaşımıyla gıda paketi kampanyası başlattığını belirtti.



FİYATLARA KORONA TARİFESİ!
'nun başlattığı destek kampanyasındaki gıda kolisinin fiyatı tepki çekti. Öyle ki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, birçok yerde muadillerinin 50 ile 100 TL arasında değiştiği gıda paketi için 150 TL talep etti.



İşte 44.90 TL'lik bir gıda paketi örneği ve içeriği:



İşte bir başka örnek! 11 parça gıdanın bulunduğu uyardım paketi 94,90 TL:




SOSYAL MEDYADAN TEPKİ
İmamoğlu'nun gıda yardım paketine "korona" tarifesi koyması sosyal medyada da tepkiyle karşılandı.

Vatandaşlar, söz konusu tarife için "Ekrem Başkan tatil için para topluyor" yorumunda bulundu.

İşte o tepkilerden bazıları:





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ali ali

bu adam kafamı buluyor bizimle .. aklı sıra yardım yapıyor ayağına cebini ve yandaşların cebini dolduracak çakal..

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 30.03.2020 14:50
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