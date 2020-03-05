Bugünkü
Takvim

Türkiye İdlib şehitlerine ağlarken 'li yöneticiler terörist cenazesinde!

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 2012 yılında güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada sağ ele geçirilen MKP'li terörist , dün intihar etti. için Gazimahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Koç'un cenaze törenine İstanbul il ve ilçe yöneticileri katıldı.

  • Güncel
  • 05.03.2020 12:31
  •  - 
  • Son Güncelleme: 05.03.2020 12:38
ABONE OL
CHP'li yöneticiler terörist cenazesinde!

Tunceli'nin Ovacık kırsalında, 16 Aralık 2012 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü MKP/HKO mensuplarıyla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Köşeye sıkıştırılan teröristler sağ ele geçirildi.

AYSEL KOÇ VE 22 TERÖRİST YAKALANDI
Yakalanan 23 terörist arasında yer alan MKP'li , tutuklanarak Sincan Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. 2012 yılından bu yana cezaevinde tutuklu olan Koç, önceki gün intihar etti.

CENAZESİ GAZİ MAHALLESİ'NE GETİRİLDİ
Yenişafak'ın haberine göre için Gazimahallesi'nde, Gazi Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. "Aysel Koç ölümsüzdür" yazılı pankartların taşıntığı törende, terör örgütü lehine sloganlar atıldı.

Terör örgütü PKK'nın yayın organı ANF tarafından haberleştirilen cenaze töreninde ilginç bir bilgi yer aldı.

HDP VE CHP CENAZEDE HAZIR BULUNDU
Terörist için düzenlenen törene İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz, HDP İstanbul il ve ilçe yöneticileri, ESP il ve ilçe yöneticilerinin yanı sıra il ve ilçe yöneticileri de katıldı. Haberde CHP'li yöneticilerin ismine yer verilmedi.

CHP'Lİ SİYASETÇİLERİN ARKA ÇIKTIĞI PKK'LI VE DHKP-C'Lİ TERÖRİSTLER
Suriye'de Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirilen terörist Ceren Güneş'in CHP'li tarafından TBMM'de sokulduğu ortaya çıktı. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran skandal CHP'de ilk değil. DHKP-C'li Umut Güney, 'li Aziz Güler, DHKP-C'li , DHKP-C'li Berna Yılmaz, DHKP-C'li Mualla Zincir, DHKP-C'li Eylem Yücel ve PYD'li Özge Aydın CHP'li vekillerle ilişkisi ortaya çıkan teröristlerden bazıları.

CHP'NİN İL BAŞKANI SEÇTİĞİ KAFTANCIOĞLU, 'PYD BİR TERÖR ÖRGÜTÜDÜR' DİYEMİYOR!
CHP İstanbul İl Başkanı olduktan sonra, attığı skandal tweetlerle gündeme gelen Canan Kaftancıoğlu, dün katıldığı bir televizyon programında 'PYD terör örgütü müdür?' sorusuna bir türlü terör örgütüdür diyemedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Türkiye İdlib şehitlerine ağlarken CHP'li yöneticiler terörist cenazesinde!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri