Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröre yönelik yürüttüğü operasyonlar kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın 'Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride bulunan Özge Aydın'ın CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşturduğu ortaya çıkmış, konuyla ilgili Ağbaba'ya tepki yağmıştı.

"VELİ AĞBABA'NIN ARKASINDAYIZ"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin terör destekçisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'ya destek verdi. Özel, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın sonuna kadar arkasındayız" dedi.

TSK tarafından etkisiz hale getirilen terörist Ceren Güneş'in CHP'li Veli Ağbaba tarafından TBMM'de sokulduğu ortaya çıktı! FETÖ ve PKK ile ilgili her haberde insan hakları savunucusu rolünü üstlenen Veli Ağbaba hakkında sosyal medyada büyük infial oluştu. Sosyal medya kullanıcıları, adeta terör örgütlerinin Meclis'teki temsilciliğini üstlenen CHP'li Veli Ağbaba hakkında Cumhuriyet savcılarını göreve çağırdı.

CHP VE HDP'Lİ VEKİLLERİ ZİYARET ETMİŞ

Malatya Milletvekili olduğu dönemde CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve eski CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, Ankara'da gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyesi öğrenciler ve aileleriyle TBMM'de düzenlediği basın toplantısına katıldığı ve burada açıklama yaptığı belirlenen Aydın'ın, 3 Temmuz 2015'te TBMM'de eski CHP Milletvekili Necati Yılmaz'ı, 7 Temmuz 2015'te HDP Milletvekili Feleknas Uca'yı ziyaret ettiği tespit edildi.

KANUNSUZ GÖSTERİLERE KATILDI

İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde turuncu kategoride yer alan terörist Aydın, 2011 yılında Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) Genç-Sen içerisinde faaliyet yürütmeye başladı.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olduğu dönemde Özgür Sağlık Öğrencileri (ÖSÖ) adlı yapılanma içinde faaliyette bulunan Aydın, terör örgütlerince organize edilen yürüyüş, basın açıklaması, protesto, kanunsuz gösteri, pankart açma gibi eylemlerde yer aldı.