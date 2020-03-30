Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Seyahat İzin Belgesine sahip yolcuların web ve mobil sistem, çağrı merkezi ve acenteler üzerinden bilet alabileceklerini duyurdu.
İşte THY'den yapılan o açıklama
Değerli Misafirlerimiz, seyahat İzin Belgesine sahip yolcularımız; biletlerini Web ve mobil sistemimizden; Çağrı Merkezimizden; Acentelerimizden; Uçuş icra edilen Havalimanı satış ofislerimizden satın alabilirler.
Değerli Misafirlerimiz,— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) March 30, 2020
seyahat İzin Belgesine sahip yolcularımız; biletlerini
Web ve mobil sistemimizden;
Çağrı Merkezimizden;
Acentelerimizden;
Uçuş icra edilen Havalimanı satış ofislerimizden satın alabilirler.
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