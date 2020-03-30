Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 30.03.2020 16:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.03.2020 17:07
    ABONE OL

    : 'den yolculara flaş duyuru: İzin belgesine sahip yolcular

    haberine göre Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, ne sahip yolcuların web ve mobil sistem, çağrı merkezi ve acenteler üzerinden bilet alabileceklerini duyurdu.

    THY'den yolculara flaş duyuru: O belgeye sahip kişiler...

    Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, ne sahip yolcuların web ve mobil sistem, çağrı merkezi ve acenteler üzerinden bilet alabileceklerini duyurdu.

    İşte THY'den yapılan o açıklama
    Değerli Misafirlerimiz, seyahat İzin Belgesine sahip yolcularımız; biletlerini Web ve mobil sistemimizden; Çağrı Merkezimizden; Acentelerimizden; Uçuş icra edilen Havalimanı satış ofislerimizden satın alabilirler.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Son dakika: THY'den yolculara flaş duyuru: İzin belgesine sahip yolcular
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri