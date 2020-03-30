MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, koronavirüs salgınıyla mücadeleye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Şunu bir defa açık açık ifade etmek isterim ki, KOVİD-19'u yeneceğiz. Bunu milli birlik ve kardeşlikle başaracağız. Hiçbir vatandaşımız telaşa kapılmasın, Türkiye güçlü bir ülkedir." dedi.

DERHAL DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILSIN

Bahçeli ayrıca, HDP Milletvekili Remziye Tosun'un mahallelerde anons yaptırmasıyla ilgili, "İnsanlarımızın arasına kin ve nefret tohumları saçan bu bölücünün derhal dokunulmazlığının kaldırılarak, milletvekilliğinden çıkarılması tarihi bir görevdir." şeklinde konuştu.

Ayrıntılar geliyor...