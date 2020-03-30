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: Bahçeli'den le mücadeleye ilişkin flaş mesaj

haberine göre Genel Başkanı , salgınıyla mücadeleye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Şunu bir defa açık açık ifade etmek isterim ki, KOVİD-19'u yeneceğiz. Bunu milli birlik ve kardeşlikle başaracağız. Hiçbir vatandaşımız telaşa kapılmasın, Türkiye güçlü bir ülkedir." dedi.

  • Güncel
  • 30.03.2020 16:28
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  • Son Güncelleme: 30.03.2020 16:45
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Bahçeli'den koronavirüsle mücadeleye ilişkin flaş mesaj

Genel Başkanı , salgınıyla mücadeleye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Şunu bir defa açık açık ifade etmek isterim ki, KOVİD-19'u yeneceğiz. Bunu milli birlik ve kardeşlikle başaracağız. Hiçbir vatandaşımız telaşa kapılmasın, Türkiye güçlü bir ülkedir." dedi.

DERHAL DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILSIN
Bahçeli ayrıca, HDP Milletvekili Remziye Tosun'un mahallelerde anons yaptırmasıyla ilgili, "İnsanlarımızın arasına kin ve nefret tohumları saçan bu bölücünün derhal dokunulmazlığının kaldırılarak, milletvekilliğinden çıkarılması tarihi bir görevdir." şeklinde konuştu.

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