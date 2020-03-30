Nasıl ki her zorluğu birliğimizin ve beraberliğimizin gücüyle yenmişsek, karşısında amansız bir mücadele verdiğimiz virüs belasını da inşallah milli dayanışmayla def edeceğiz. Haydi... #bizbizeyeteriz Türkiyem!pic.twitter.com/8UoLPyR19X