Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabı üzerinden "Milli Dayanışma Kampanya"sına ilişkin paylaşımda bulundu.
İşte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un o paylaşımı;
Altun paylaşımında, "Nasıl ki her zorluğu birliğimizin ve beraberliğimizin gücüyle yenmişsek, karşısında amansız bir mücadele verdiğimiz virüs belasını da inşallah milli dayanışmayla def edeceğiz. Haydi... #bizbizeyeteriz Türkiyem!" ifadelerini kullandı.
İşte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un o paylaşımı;
Nasıl ki her zorluğu birliğimizin ve beraberliğimizin gücüyle yenmişsek, karşısında amansız bir mücadele verdiğimiz virüs belasını da inşallah milli dayanışmayla def edeceğiz. Haydi... #bizbizeyeteriz Türkiyem!pic.twitter.com/8UoLPyR19X— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 30, 2020
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