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'dan "Biz bize yeteriz " paylaşımı: İnşallah milli dayanışmayla def edeceğiz

Başkanı , sosyal medya hesabı üzerinden ""sına ilişkin paylaşımda bulundu. Virüsü milli dayanışma ile def edeceğimizi belirten Altun, "Haydi... Biz bize yeteriz !" ifadelerini kullandı.

  • Güncel
  • 30.03.2020 23:15
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  • Son Güncelleme: 30.03.2020 23:15
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Altun'dan Biz bize yeteriz Türkiyem paylaşımı
Başkanı , Twitter hesabı üzerinden ""sına ilişkin paylaşımda bulundu.

Altun paylaşımında, "Nasıl ki her zorluğu birliğimizin ve beraberliğimizin gücüyle yenmişsek, karşısında amansız bir mücadele verdiğimiz virüs belasını da inşallah milli dayanışmayla def edeceğiz. Haydi... #bizbizeyeteriz Türkiyem!" ifadelerini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un o paylaşımı;

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