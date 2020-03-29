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"Evde Kal" çağrısı üzerinden manipülasyon yapan provokatör TIR şoförü 'da gözaltına alındı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında başta büyükşehirler olmak üzere genelinde "Evde Kal" çağrılarına uyuldu. isimli TIR şoförü 'evde kal' çağrısına karşı gelerek sosyal medyadan provokatif söylemler içeren bir video paylaştı. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü, söz konusu videodaki açıklamaları nedeniyle Yılmaz'ın "Kanunlara Uymamaya Teşvik" suçundan gözaltına alındığını duyurdu.

  • Güncel
  • 29.03.2020 18:43
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  • Son Güncelleme: 29.03.2020 18:58
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O provokatör gözaltına alındı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında başta büyükşehirler olmak üzere genelinde "Evde Kal" çağrılarına uyuldu.

isimli TIR şoförü Tik Tok hesabı üzerinden 'Evde kal' çağrıları üzerinden provokasyon içeren video yayınladı.

GÖZALTINA ALINDI
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü, koronavirüsle mücadele kapsamında tüm Türkiye'nin 'Evde kal' çağrısına karşı gelen Malik Yılmaz'ın, "Kanunlara Uymamaya Teşvik" suçundan gözaltına alındığını açıkladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:
"Sosyal medya üzerinde provokatif paylaşımlar yapan hesap sahipleri hakkında yapılan araştırmalar neticesinde Tik Tok ile yapılıp Twitter üzerinden paylaşılan Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik edici video paylaşımı yapan bir şahsın ilçemiz idaremiz dahilinde ikamet eden M. Y. isimli şahıs olduğu tespit edilmiş olup 29.03.2020 günü saat 11.30 sıralarında ikametinde yakalanmış, mevcutlu olarak adliye ye çıkarılmak üzere gözaltına alınmıştır. Şahıs hakkında "Kanunlara Uymamaya Teşvik " suçundan adli işlem başlatılmıştır."

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