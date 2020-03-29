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MSB paylaştı: Mehmetçik'ten "evde kal" çağrısı

'nca koronavirüs salgını nedeniyle askerlerin evde kalınması çağrısında bulunduğu video hazırlanıp, sosyal medyadan paylaşıldı. Videoda, 'nin dört bir yanında görev yapan askerlerin 'evde kal' çağrılarına yer verildi. Askerler, mesajlarını tanktan, gemiden, uçaktan ve su altından iletti.

  • Güncel
  • 29.03.2020 18:05
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  • Son Güncelleme: 29.03.2020 18:12
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Mehmetçik'ten evde kal çağrısı

Mehmeçik'ten "Evde Kal" kampanyasına destek geldi. 'nca koronavirüs salgını nedeniyle askerlerin evde kalınması çağrısında bulunduğu video hazırlanıp, sosyal medyadan paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından 'Bizler görevimizin başındayız, vatanımız ve asil milletimizin uğrunda şehit olmaya hazırız. Geleceğimiz için sizler evinizde kalın, sağlıklı kalın Türkiyem' notuyla video yayınlandı.

Videoda, 'nin dört bir yanında görev yapan askerlerin 'evde kal' çağrılarına yer verildi. Askerler, mesajlarını tanktan, gemiden, uçaktan ve su altından iletti.

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