MSB paylaştı: Mehmetçik'ten "evde kal" çağrısı

Mehmeçik'ten "Evde Kal" kampanyasına destek geldi. Milli Savunma Bakanlığı'nca koronavirüs salgını nedeniyle askerlerin evde kalınması çağrısında bulunduğu video hazırlanıp, sosyal medyadan paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından 'Bizler görevimizin başındayız, vatanımız ve asil milletimizin uğrunda şehit olmaya hazırız. Geleceğimiz için sizler evinizde kalın, sağlıklı kalın Türkiyem' notuyla video yayınlandı.

Videoda, Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan askerlerin 'evde kal' çağrılarına yer verildi. Askerler, mesajlarını tanktan, gemiden, uçaktan ve su altından iletti.