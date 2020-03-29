Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex, Türkiye'ye mesaj yolladı. Sambacı, coronavirüs günlerindeki mesajında, 'Türk arkadaşlarım kendinize iyi bakın ve evde kalın' ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex, Türkiye'ye mesaj yolladı. Sambacı, coronavirüs günlerindeki mesajında, 'Türk arkadaşlarım kendinize iyi bakın ve evde kalın' ifadelerini kullandı.
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