Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 29.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    ’ten mesaj var! "Türk arkadaşlarım kendinize iyi bakın ve evde kalın"

    'nin efsane futbolcularından , 'ye mesaj yolladı. Sambacı, coronavirüs günlerindeki mesajında, "Türk arkadaşlarım kendinize iyi bakın ve evde kalın" ifadelerini kullandı.

    Alex’ten mesaj var!
    'nin efsane futbolcularından , 'ye mesaj yolladı. Sambacı, coronavirüs günlerindeki mesajında, "Türk arkadaşlarım kendinize iyi bakın ve evde kalın" ifadelerini kullandı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Alex’ten mesaj var! "Türk arkadaşlarım kendinize iyi bakın ve evde kalın"
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri