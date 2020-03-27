Bugünkü
Takvim

12 belde ve köye karantina! ? , ilçeler, beldeler, mahalleler!

? 12 belde ve köeye karantina kararının gelmesinin ardından, , ilçeler, beldeler ve mahalleler araştırılmaya başlandı. Türkiye'nin bazı bölgelerinden karantina haberleri gelmeye başladı. Koronavirüs tehlikesine karşı alınan tedbirler kapsamında, şüpheli durumlarda birçok yerde karantina uygulaması yapılıyor. Peki, karantina nerelerde var? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, toplam 12 belde ve köyün karantinada olduğunu bildirdi. Şehirlerarası otobüs seyahatlerine de kısıtlama getirildi. İşte, karantinaya alınan iller, ilçeler, beldeler hangileri? İşte detaylar…

  • Güncel
  • 28.03.2020 10:11
  •  - 
  • Son Güncelleme: 29.03.2020 18:06
ABONE OL
Türkiye’de karantinaya alınan iller, ilçeler ve beldeler!

Karantinaya alınan iller, ilçeler, beldeler hangileri? Karantina nerelerde var? Türkiye'de karantinaya alınan yerler vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Türkiye'de koronavirüsle mücadele kararlılıkla sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da alınan son tedbirleri açıkladı. Bakan Soylu, toplam 12 belde ve köyün karantinada olduğunu bildirdi. Peki, karantinaya alınan yerler nereler? Karantinaya alınan iller, ilçeler, beldeler hangileri? İşte detaylar…

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel 12 belde ve köye karantina! Karantina nerelerde var? Karantinaya alınan iller, ilçeler, beldeler, mahalleler!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri