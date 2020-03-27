Karantinaya alınan iller, ilçeler, beldeler hangileri? Karantina nerelerde var? Türkiye'de karantinaya alınan yerler vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Türkiye'de koronavirüsle mücadele kararlılıkla sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da alınan son tedbirleri açıkladı. Bakan Soylu, toplam 12 belde ve köyün karantinada olduğunu bildirdi. Peki, karantinaya alınan yerler nereler? Karantinaya alınan iller, ilçeler, beldeler hangileri? İşte detaylar…