Karantinaya alınan iller, ilçeler, beldeler hangileri? Karantina nerelerde var? Türkiye'de karantinaya alınan yerler vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Türkiye'de koronavirüsle mücadele kararlılıkla sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da alınan son tedbirleri açıkladı. Bakan Soylu, toplam 12 belde ve köyün karantinada olduğunu bildirdi. Peki, karantinaya alınan yerler nereler? Karantinaya alınan iller, ilçeler, beldeler hangileri? İşte detaylar…
12 belde ve köye karantina! Karantina nerelerde var? Karantinaya alınan iller, ilçeler, beldeler, mahalleler!
Karantina nerelerde var? 12 belde ve köeye karantina kararının gelmesinin ardından, karantinaya alınan iller, ilçeler, beldeler ve mahalleler araştırılmaya başlandı. Türkiye'nin bazı bölgelerinden karantina haberleri gelmeye başladı. Koronavirüs tehlikesine karşı alınan tedbirler kapsamında, şüpheli durumlarda birçok yerde karantina uygulaması yapılıyor. Peki, karantina nerelerde var? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, toplam 12 belde ve köyün karantinada olduğunu bildirdi. Şehirlerarası otobüs seyahatlerine de kısıtlama getirildi. İşte, karantinaya alınan iller, ilçeler, beldeler hangileri? İşte detaylar…
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