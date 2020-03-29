Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan Türkiye'deki son koronavirüs vaka sayısını açıkladı.
VEFAT SAYISI 131'E YÜKSELDİ
Bakan Koca, bugün 9.982 test yapıldığını ve 1.815 yeni tanı konulduğun koronavirüs kaynaklı vefat sayısının 23 olduğunu bildirdi. Bakan Koca'nın açıkladığı son rakamlarla birlikte vaka sayısı 9.217'ye vefat sayısı ise 131'e yükseldi.
İYİLEŞEN HASTA SAYISI 105'E YÜKSELDİ
Koca'nın açıkladığı verilere göre iyileşen hasta sayısı 105'e yükseldi
Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu, her akşam yenilenen verilerle AŞAĞIDA PAYLAŞTIĞIM LİNKTEN ve buradan görebilirsiniz— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 29, 2020
🔍 https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/R4gxYPD6Kj
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