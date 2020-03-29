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koronavirüse ilişkin son durumu açıkladı: Vefat sayısı 131'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan Türkiye'deki son koronavirüs vaka sayısını açıkladı. , bugün 9.982 test yapıldığını ve 1.815 yeni tanı konulduğun koronavirüs kaynaklı vefat sayısının 23 olduğunu bildirdi. Bakan Koca'nın açıkladığı son rakamlarla birlikte vaka sayısı 9.217'ye vefat sayısı ise 131'e yükseldi.

  • Güncel
  • 29.03.2020 19:10
  •  - 
  • Son Güncelleme: 29.03.2020 19:17
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Bakan Koca vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan Türkiye'deki son koronavirüs vaka sayısını açıkladı.

VEFAT SAYISI 131'E YÜKSELDİ
, bugün 9.982 test yapıldığını ve 1.815 yeni tanı konulduğun koronavirüs kaynaklı vefat sayısının 23 olduğunu bildirdi. Bakan Koca'nın açıkladığı son rakamlarla birlikte vaka sayısı 9.217'ye vefat sayısı ise 131'e yükseldi.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 105'E YÜKSELDİ
Koca'nın açıkladığı verilere göre iyileşen hasta sayısı 105'e yükseldi

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