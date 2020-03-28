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Son dakika: Valiliği açıkladı: Bir köy daha altına alındı

Valiliği: Çekerek İlçemize bağlı 'nde Koronavirüs salgınının kontrolü açısından, Kanununun 27. ve 72. Maddeleri kapsamında 27.03.2020 gününden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar uygulamasına geçilerek, köye giriş ve çıkışlar kapatılmıştır.

  • Güncel
  • 28.03.2020 16:14
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  • Son Güncelleme: 28.03.2020 16:18
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Valilikten flaş karantina kararı
Valiliği, Çekerek ilçesine bağlı 'nün koronavirüs tedbirleri kapsamında ya alındığını duyurdu. Köy, giriş- çıkışlara kapatıldı.

Yozgat Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Çekerek ilçemize bağlı Yukarıkarahacılı Köyü'nde koronavirüs salgınının kontrolü açısından, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri kapsamında, 27.03.2020 gününden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçilerek, köye giriş ve çıkışlar kapatılmıştır" denildi.

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