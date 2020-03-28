30 BÜYÜKŞEHİRDE UYGULANACAK KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Bugün Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda aldığımız yeni tedbir paketini hayata geçirmeyi kararlaştırıldık. Milletimizin sağlığı, huzuru güvenliği için uygulanacak bu tedbirleri sizlere ifade etmek istiyorum.

1- Şehirlerarası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır.

2- Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışma sistemine geçilecektir

3- Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni olacaktır

4- Piknik alanları, ören yerleri hafta içi kapalı olacak, hafta sonunda toplu halde bulunulmayacaktır.

5- Yurt dışı uçuşlar tamamen sona erdirilmiştir

6- Tüm illerimizde pandemi kurulları oluşturulacak alınan tedbirlerin takibi yapılacak

Asıl önemli olan yere geliyorum, bu tedbirlerin İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli gibi büyükşehirlerimiz olmak üzere 30 büyükşehirde titizlikle uygulanmasına geçilecektir." dedi.

Ev ve işyeri dahil her ortamda sosyal mesafeye dikkat ederek, toplu taşıma araçlarını zorunlu olmadıkça kullanmayarak, alışveriş ihtiyacı dışında sokağa çıkmayarak tedbirlerin etkinliğini arttırmamız şarttır. Milletimizden sabır, fedakarlık ve dirayet bekliyoruz.

Bu tedbirlerin dahi ileri ulaşmasını istemiyorsak gönüllü karantina kurallarına riayet etmeliyiz. Gönüllü karantina, yani evimizden çıkmayacağız." dedi.