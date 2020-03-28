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    • Ekonomi
    • 28.03.2020 12:45
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    • 28.03.2020 12:45
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    hangileri? Türkiye’deki ! ?

    hangileri? Türkiye vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Türkiye’de ? Başkan Erdoğan, koronavirüsle mücadelede yeni önlemleri açıkladı. Salgının ve temasın yayılmaması için alınan önlemler kapsamında, 30 büyükşehir başta olmak üzere Türkiye genelinde geniş çaplı tedbirler hayata geçirilecek. Peki, ? İşte, büyükşehirler listesi…

    30 büyükşehir hangileri? Türkiye’deki büyükşehirler listesi!

    Türkiye büyükşehirler listesi kaç büyükşehir var? 30 büyükşehir hangileri? Türkiye'deki 30 büyükşehir arama motorlarında sorgulanıyor. Yaşadığı ilin büyükşehir olup olmadığını merak edenler, 30 büyükşehir hangisi sorusuna yanıt arıyor. Türkiye genelinde, 7 bölgede büyükşehir belediyeleri bulunmaktadır. Bu şehirler hem nüfus hem de sosyal imkanlar konusunda merkez konumundadır.

    30 BÜYÜKŞEHİR HANGİLERİ?

    Adana – Adana Büyükşehir Belediyesi
    Ankara – Ankara Büyükşehir Belediyesi
    Antalya – Antalya Büyükşehir Belediyesi

    Aydın – Aydın Büyükşehir Belediyesi
    Balıkesir – Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
    Bursa – Bursa Büyükşehir Belediyesi
    Denizli – Denizli Büyükşehir Belediyesi
    Diyarbakır – Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

    Erzurum – Erzurum Büyükşehir Belediyesi
    Eskişehir – Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
    Gaziantep – Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
    Hatay – Hatay Büyükşehir Belediyesi
    İstanbul – İstanbul Büyükşehir Belediyesi
    İzmir – İzmir Büyükşehir Belediyesi
    Kahramanmaraş – Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

    Kayseri – Kayseri Büyükşehir Belediyesi
    Kocaeli – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
    Konya – Konya Büyükşehir Belediyesi
    Malatya – Malatya Büyükşehir Belediyesi
    Manisa – Manisa Büyükşehir Belediyesi
    Mardin – Mardin Büyükşehir Belediyesi

    Mersin – Mersin Büyükşehir Belediyesi
    Muğla – Muğla Büyükşehir Belediyesi
    Ordu – Ordu Büyükşehir Belediyesi
    Sakarya – Sakarya Büyükşehir Belediyesi
    Samsun – Samsun Büyükşehir Belediyesi

    Şanlıurfa – Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
    Tekirdağ – Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
    Trabzon – Trabzon Büyükşehir Belediyesi
    Van – Van Büyükşehir Belediyesi

    BÜYÜKŞEHİR OLMA KRİTERLERİ!

    Büyükşehir belediyesi olma koşulları aynı kanun kapsamında şu şekilde açıklanıyor:

    Belediye sınırları içindeki ve bu sınırlara en fazla 10.000 metre uzaklıktaki yerleşim birimlerinin son nüfus sayımına göre toplam nüfusu 750.000'den fazla olan il belediyeleri, fizikî yerleşim durumları ve ekonomik gelişmişlik düzeyleri de dikkate alınarak, kanunla büyükşehir belediyesine dönüştürülebilir.

    -Büyükşehir belediyelerinin sınırları, adını aldıkları büyükşehirlerin belediye sınırlarıdır.

    -İlçe belediyelerinin sınırları, bu ilçelerin, büyükşehir belediyesi içinde kalan kısımlarının sınırlarıdır.

    -İlk kademe belediyelerinin, büyükşehir belediye sınırları dışında belediye sınırı olamaz.

    30 BÜYÜKŞEHİRDE UYGULANACAK KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Bugün Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda aldığımız yeni tedbir paketini hayata geçirmeyi kararlaştırıldık. Milletimizin sağlığı, huzuru güvenliği için uygulanacak bu tedbirleri sizlere ifade etmek istiyorum.

    1- Şehirlerarası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır.

    2- Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışma sistemine geçilecektir

    3- Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni olacaktır

    4- Piknik alanları, ören yerleri hafta içi kapalı olacak, hafta sonunda toplu halde bulunulmayacaktır.

    5- Yurt dışı uçuşlar tamamen sona erdirilmiştir

    6- Tüm illerimizde pandemi kurulları oluşturulacak alınan tedbirlerin takibi yapılacak

    Asıl önemli olan yere geliyorum, bu tedbirlerin İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli gibi büyükşehirlerimiz olmak üzere 30 büyükşehirde titizlikle uygulanmasına geçilecektir." dedi.

    Ev ve işyeri dahil her ortamda sosyal mesafeye dikkat ederek, toplu taşıma araçlarını zorunlu olmadıkça kullanmayarak, alışveriş ihtiyacı dışında sokağa çıkmayarak tedbirlerin etkinliğini arttırmamız şarttır. Milletimizden sabır, fedakarlık ve dirayet bekliyoruz.

    Bu tedbirlerin dahi ileri ulaşmasını istemiyorsak gönüllü karantina kurallarına riayet etmeliyiz. Gönüllü karantina, yani evimizden çıkmayacağız." dedi.

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