Türkiye büyükşehirler listesi kaç büyükşehir var? 30 büyükşehir hangileri? Türkiye'deki 30 büyükşehir arama motorlarında sorgulanıyor. Yaşadığı ilin büyükşehir olup olmadığını merak edenler, 30 büyükşehir hangisi sorusuna yanıt arıyor. Türkiye genelinde, 7 bölgede büyükşehir belediyeleri bulunmaktadır. Bu şehirler hem nüfus hem de sosyal imkanlar konusunda merkez konumundadır.
30 BÜYÜKŞEHİR HANGİLERİ?
Adana – Adana Büyükşehir Belediyesi
Ankara – Ankara Büyükşehir Belediyesi
Antalya – Antalya Büyükşehir Belediyesi
Aydın – Aydın Büyükşehir Belediyesi
Balıkesir – Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Bursa – Bursa Büyükşehir Belediyesi
Denizli – Denizli Büyükşehir Belediyesi
Diyarbakır – Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Erzurum – Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Eskişehir – Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Gaziantep – Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Hatay – Hatay Büyükşehir Belediyesi
İstanbul – İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İzmir – İzmir Büyükşehir Belediyesi
Kahramanmaraş – Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
Kayseri – Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kocaeli – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Konya – Konya Büyükşehir Belediyesi
Malatya – Malatya Büyükşehir Belediyesi
Manisa – Manisa Büyükşehir Belediyesi
Mardin – Mardin Büyükşehir Belediyesi
Mersin – Mersin Büyükşehir Belediyesi
Muğla – Muğla Büyükşehir Belediyesi
Ordu – Ordu Büyükşehir Belediyesi
Sakarya – Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Samsun – Samsun Büyükşehir Belediyesi
Şanlıurfa – Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
Tekirdağ – Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Trabzon – Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Van – Van Büyükşehir Belediyesi
BÜYÜKŞEHİR OLMA KRİTERLERİ!
Büyükşehir belediyesi olma koşulları aynı kanun kapsamında şu şekilde açıklanıyor:
Belediye sınırları içindeki ve bu sınırlara en fazla 10.000 metre uzaklıktaki yerleşim birimlerinin son nüfus sayımına göre toplam nüfusu 750.000'den fazla olan il belediyeleri, fizikî yerleşim durumları ve ekonomik gelişmişlik düzeyleri de dikkate alınarak, kanunla büyükşehir belediyesine dönüştürülebilir.
-Büyükşehir belediyelerinin sınırları, adını aldıkları büyükşehirlerin belediye sınırlarıdır.
-İlçe belediyelerinin sınırları, bu ilçelerin, büyükşehir belediyesi içinde kalan kısımlarının sınırlarıdır.
-İlk kademe belediyelerinin, büyükşehir belediye sınırları dışında belediye sınırı olamaz.
30 BÜYÜKŞEHİRDE UYGULANACAK KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Bugün Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda aldığımız yeni tedbir paketini hayata geçirmeyi kararlaştırıldık. Milletimizin sağlığı, huzuru güvenliği için uygulanacak bu tedbirleri sizlere ifade etmek istiyorum.
1- Şehirlerarası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır.
2- Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışma sistemine geçilecektir
3- Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni olacaktır
4- Piknik alanları, ören yerleri hafta içi kapalı olacak, hafta sonunda toplu halde bulunulmayacaktır.
5- Yurt dışı uçuşlar tamamen sona erdirilmiştir
6- Tüm illerimizde pandemi kurulları oluşturulacak alınan tedbirlerin takibi yapılacak
Asıl önemli olan yere geliyorum, bu tedbirlerin İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli gibi büyükşehirlerimiz olmak üzere 30 büyükşehirde titizlikle uygulanmasına geçilecektir." dedi.
Ev ve işyeri dahil her ortamda sosyal mesafeye dikkat ederek, toplu taşıma araçlarını zorunlu olmadıkça kullanmayarak, alışveriş ihtiyacı dışında sokağa çıkmayarak tedbirlerin etkinliğini arttırmamız şarttır. Milletimizden sabır, fedakarlık ve dirayet bekliyoruz.
Bu tedbirlerin dahi ileri ulaşmasını istemiyorsak gönüllü karantina kurallarına riayet etmeliyiz. Gönüllü karantina, yani evimizden çıkmayacağız." dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.