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Son dakika: Yabancı plakalı araçlar için önemli açıklama: duyurdu

, yurt dışında yaşayan vatandaşlara ilişkin Türkiye'deki yabancı plakalı kara taşıtlarının yurtta kalma süresini 30 Haziran 2020'ye kadar uzattıklarını açıkladı.

  • Güncel
  • 28.03.2020 15:38
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  • Son Güncelleme: 28.03.2020 15:45
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Bakan duyurdu! O süre uzatıldı

, Twitter'dan yabancı plakalı aracı olanlara ilişkin açıklama yaptı. , yabancı plakalı araçların 30 Haziran 2020 tarihine kadar herhangi bir başvuru yapılmadan yurtta kalabileceğini duyurdu.

Bakan Pekcan'ın açıklamaları şöyle:

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de bulunan kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarının yurtta kalma süresini,gümrük idaresine başvuru yapılmasına gerekmeksizin 30.06.2020 tarihine kadar uzattık.


Bu süreçte firmaların gümrük mevzuatından kaynaklı bazı süre yükümlülüklerine uymakta karşılaşabileceği sorunları ortadan kaldırmaya yönelik olarak da gerekli önlemleri alıyoruz.

Bu kapsamda, geçici ithalat rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi, hariçte işleme rejimi veya geçici ihracat kapsamında gümrük idaresince verilen izin süresi dolan veya dolacak eşya için, izin süre sonunu yükümlü tarafından herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmaksızın 30.06.2020 tarihi olarak belirledik.

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