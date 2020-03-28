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Son dakika: Başkan Erdoğan, Başkanı 'la video konferans üzerinden görüştü

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Başkanı 'la video konferans yöntemiyle görüştü. Görüşmede, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bulundu.

  • Güncel
  • 28.03.2020 16:35
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  • Son Güncelleme: 28.03.2020 16:51
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Erdoğan, Fidan'la videokonferans ile görüştü
Başkan , Başkanı 'la video konferans yöntemiyle görüştü.

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleşen görüşmede İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.




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