Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan'la video konferans yöntemiyle görüştü.
Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleşen görüşmede İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.
Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleşen görüşmede İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, MİT Başkanı Hakan Fidan'la video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi. pic.twitter.com/G8PcvzGkfB— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) March 28, 2020
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