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Son dakika: Koronavirüs toplandı!

Son dakika haberi... Koronavirüs , toplandı. saat 19:15'te açıklama yapacak. Bakan Koca, dün yaptığı açıklamada can kaybının 75'e çıktığını ve vaka sayısının 3629'a ulaştığını belirtmişti.

  • Güncel
  • 27.03.2020 17:41
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  • Son Güncelleme: 27.03.2020 17:51
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Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı!

Koronavirüs saat 17:30 'da toplantı. Toplantı sonrasında saat 19:15'te basın açıklaması yapacak

TÜRKİYE'DE SON DURUM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Test sayımız dün 5035'ti. Bugün 7286 olarak gerçekleşti. 1196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3629'a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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