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Karantinaya alınan nerede? Rize ?

nerede, nüfusu kaç? Rize Kendirli beldesi ile yakınında bulunan 4 köyün karantina aldığı açıklandı. Rize İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; Kendirli beldesi ve yakın teması olan Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köylerinin karantinaya alındığı bildirildi. Rize ilinin merkezine 27 km uzaklığında bulunan beldede sokağa çıkışlar sınırlandırıldı.

  • Güncel
  • 27.03.2020 18:04
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  • Son Güncelleme: 27.03.2020 18:04
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Rize Kendirli nerede, nüfusu kaç?

Rize Kendirli nerede? Rize Kendirli nüfusu kaç? Rize il merkezine 27 km uzaklıkta bulunan Kendirli beldesi ve yakınlarındaki 4 köy karantina altına alındı. Sokağa çıkışların sınırlandırıldığı bölgede, muhtarlar aracılığıyla, tüm evlerdeki ateş, öksürük gibi semptomu bulunan kişilerin isimleri alınacak. Akabinde sağlık ekipleri ev ev gezerek kontrol yapacak. Gerekli görüldüğü hallerde semptom taşıyan kişiler hastaneye kaldırılacak. Peki, Rize Kendirli nerede? Rize Kendirli nüfusu kaç?

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