Rize Kendirli nerede? Rize Kendirli nüfusu kaç? Rize il merkezine 27 km uzaklıkta bulunan Kendirli beldesi ve yakınlarındaki 4 köy karantina altına alındı. Sokağa çıkışların sınırlandırıldığı bölgede, muhtarlar aracılığıyla, tüm evlerdeki ateş, öksürük gibi semptomu bulunan kişilerin isimleri alınacak. Akabinde sağlık ekipleri ev ev gezerek kontrol yapacak. Gerekli görüldüğü hallerde semptom taşıyan kişiler hastaneye kaldırılacak. Peki, Rize Kendirli nerede? Rize Kendirli nüfusu kaç?