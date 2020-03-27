Corona’da can kaybı 75'e çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün 16 kişinin daha Coronavirüs'ten can verdiğini bildirdi.
Koca, "Can kaybımız 75'e çıktı. 1196 kişiye yeni tanı konulmasıyla birlikte hasta sayımız ise 3629'a ulaştı" dedi.
YAŞLILARA CEZA GAZİANTEP
Valisi Davut Gül, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma yasağı ile ilgili yaptıkları takipte kararlı olduklarını söyledi. Vatandaşların duyarlılığını takdir ettiklerini, ancak karara uymayan 500 kişiye para cezası kesildi.
EVLERE ERZAK YARDIMI
65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Sokağa çıkamayan yaşlılarımız için eve servis başladı.
Evde kal Türkiye... Bu slogan artık trafik ışıklarında da var. Bu kadar uyarıya rağmen hala dışarı çıkmakta ısrar edenler, başkalarının hayatını riske attığını unutmasın.
EVDE TİYATRO KEYFİ
Dünya Tiyatro Günü'nde sahneler evinizde...
27 Mart Cuma 20.00 Yetişkin Tiyatrosu GEÇ KALANLAR
28 Mart C.tesi 14.00 Çocuk Tiyatrosu POLLYANNA
Corona Virüs nedeniyle uçuş sahaları kapanan ve uçuşları iptal edilen, günlerdir İstanbul Havalimanı'nda bekleyen ve aralarında Cezayir, Tunus ve Ürdün uyrukluların bulunduğu bin 500 yolcu, otobüslerle Karabük'e bir öğrenci yurduna gönderildi.
MAAŞ KAPIDA
Uşak'ta 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların maaşları evlerinde ödenmeye başlandı. Yaşlılar, "bize değer verildiğini hissediyoruz" dedi.
BÜYÜK KENTLER EVE ÇEKİLDİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Türkiye sosyal izolasyona uyuyor mu?' sorusuna "Ters bir şey söyleyeceğim belki ama... Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıkıntı var. Ankara, İstanbul, İzmir'de şehir çekildi"dedi.
CORONA DAYANIŞMASI
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bu ölümcül virüs(Covid-19) karşısında verilen mücadelenin "olmazsa olmazı"nın, uluslararası dayanışma olduğunu dikkat çekti.
EVDEKİLERE KİTAP VERDİ
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, koronavirüs ile mücadele için "Evde Kal Türkiye" çağrısına uyan 9 kişiye Mustafa Kutlu'nun kitaplarını armağan etti.
PCR CİHAZLARI ARTIRILDI...
COVID-19 ile mücadelede müjdeli haber. Yarından itibaren test sayısının 10 bini geçmesi hedefleniyor. Sağlık Bakanlığı, hastanelerdeki PCR cihazlarının sayılarını artırdığını açıkladı.
PAZARLARDA YENİ DÖNEM
İçişleri Bakanlığı semt ve mahalle pazarlarında giyim, oyuncak, vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmeyeceğini açıkladı. Ayrıca yoğunluğu azaltmak için tezgahlar arasında en az 3 metre mesafe bırakılmasına karar verdi.
17 BİN MASKEYE EL KONULDU
İstanbul Zeytinburnu ve Gaziosmanpa'da kaçak üretilen 16 bin 900 tıbbi maskeye el konuldu. İş yeri sahiplerine kaçak ve sağlıksız üretim yapmaktan işlem yapılırken, imalathaneler zabıta ekiplerince mühürlendi.
Koca, "Can kaybımız 75'e çıktı. 1196 kişiye yeni tanı konulmasıyla birlikte hasta sayımız ise 3629'a ulaştı" dedi.
YAŞLILARA CEZA GAZİANTEP
Valisi Davut Gül, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma yasağı ile ilgili yaptıkları takipte kararlı olduklarını söyledi. Vatandaşların duyarlılığını takdir ettiklerini, ancak karara uymayan 500 kişiye para cezası kesildi.
EVLERE ERZAK YARDIMI
65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Sokağa çıkamayan yaşlılarımız için eve servis başladı.
Evde kal Türkiye... Bu slogan artık trafik ışıklarında da var. Bu kadar uyarıya rağmen hala dışarı çıkmakta ısrar edenler, başkalarının hayatını riske attığını unutmasın.
EVDE TİYATRO KEYFİ
Dünya Tiyatro Günü'nde sahneler evinizde...
27 Mart Cuma 20.00 Yetişkin Tiyatrosu GEÇ KALANLAR
28 Mart C.tesi 14.00 Çocuk Tiyatrosu POLLYANNA
Corona Virüs nedeniyle uçuş sahaları kapanan ve uçuşları iptal edilen, günlerdir İstanbul Havalimanı'nda bekleyen ve aralarında Cezayir, Tunus ve Ürdün uyrukluların bulunduğu bin 500 yolcu, otobüslerle Karabük'e bir öğrenci yurduna gönderildi.
MAAŞ KAPIDA
Uşak'ta 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların maaşları evlerinde ödenmeye başlandı. Yaşlılar, "bize değer verildiğini hissediyoruz" dedi.
BÜYÜK KENTLER EVE ÇEKİLDİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Türkiye sosyal izolasyona uyuyor mu?' sorusuna "Ters bir şey söyleyeceğim belki ama... Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıkıntı var. Ankara, İstanbul, İzmir'de şehir çekildi"dedi.
CORONA DAYANIŞMASI
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bu ölümcül virüs(Covid-19) karşısında verilen mücadelenin "olmazsa olmazı"nın, uluslararası dayanışma olduğunu dikkat çekti.
EVDEKİLERE KİTAP VERDİ
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, koronavirüs ile mücadele için "Evde Kal Türkiye" çağrısına uyan 9 kişiye Mustafa Kutlu'nun kitaplarını armağan etti.
PCR CİHAZLARI ARTIRILDI...
COVID-19 ile mücadelede müjdeli haber. Yarından itibaren test sayısının 10 bini geçmesi hedefleniyor. Sağlık Bakanlığı, hastanelerdeki PCR cihazlarının sayılarını artırdığını açıkladı.
PAZARLARDA YENİ DÖNEM
İçişleri Bakanlığı semt ve mahalle pazarlarında giyim, oyuncak, vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmeyeceğini açıkladı. Ayrıca yoğunluğu azaltmak için tezgahlar arasında en az 3 metre mesafe bırakılmasına karar verdi.
17 BİN MASKEYE EL KONULDU
İstanbul Zeytinburnu ve Gaziosmanpa'da kaçak üretilen 16 bin 900 tıbbi maskeye el konuldu. İş yeri sahiplerine kaçak ve sağlıksız üretim yapmaktan işlem yapılırken, imalathaneler zabıta ekiplerince mühürlendi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.