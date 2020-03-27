corona.cbddo.gov.tr: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, coronavirus bilgilendirme sitesi açtı. Sitede Türkiye'deki son veriler güncellenerek açıklanıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve kısa sürede küresel salgın haline dönüşen coronavirus (Covid-19) ile ilgili Türkiye ve dünyadan son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Dünyadaki son durumu görmek isteyenler, gerçek zamanlı çevrimiçi haritalardan salgını takip edebiliyor.
KORONAVİRÜS BİLGİLENDİRME SİTESİ NEDİR?
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi koronavirüs bilgilendirme sitesi açtı. Türkiye'de koronavirüs hakkında yaşanan son gelişmeler paylaşılıyor. Ölüm oranları ve iyileşen hasta sayıları yer alıyor. Sadece Türkiye değil tüm dünyada yaşanan gelişmelerde aktarılıyor.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması: Tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz
Türkiye'nin koronavirüs mücadelesi kapsamında hemen her gün yaptığı açıklamalarla kamuoyunu bilgilendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından bir payaşımda bulundu.
Bakan Koca, "Ülkemizin 81 ilinin İl Sağlık Müdürüyle dün telekonferans üzerinden toplantı yaptık. Riskleri, mücadele yöntemini değerlendirdik." dedi.
ÜLKEMİZİN 81 İLİNİN İL SAĞLIK MÜDÜRÜYLE dün telekonferans üzerinden bir toplantı yaptık. Riskleri, mücadele yöntemini değerlendirdik. Koronavirüs tehdidine karşı tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz. pic.twitter.com/MShkQITa0T— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 27, 2020
TÜRKİYE'DE SON DURUM
Bakan Koca, dün yaptığı açıklamada "Test sayımız dün 5.035'ti. BUGÜN 7.286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3.629'a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum." ifadelerine yer vermişti.
Koronavirüsle mücadelede en kritik 2 hafta! Uzmanlar uyardı: Herkes tedbirlere uysun
Türkiye, Kovid-19 ile mücadelede tedbirleri en üst düzeye çıkarırken salgının bulaşma riskinde kritik 2 haftaya girildi. Vakaların 2-3 aya kadar azalması beklenirken Türkiye'nin önde gelen enfeksiyon uzmanlarından Doç. Dr. Ümit Savaşçı, salgından korunmak için hayati 4 önemli uyarıda bulundu: Sosyal ilişkilere 2 ay ara verilmeli. Gıdaları çiğ tüketmeyin iyice pişip yemeli, marketlerde poşetlenmiş ürünleri satın almalı ve yoğun saatlerde alışveriş yapmamalı. Doç. Dr. Savaşçı'nın yaptığı açıklamalar şöyle:
PİK NOKTASI NİSAN ORTASINDA...
Yeni tip koronavirüs salgının ülkemizdeki genel seyri Avrupa ülkelerini göz önüne aldığımızda önümüzdeki 2 hafta zirve noktasına doğru tırmanacak. Salgının bulaşıcılığında en tepe noktasını Nisan ortasında görebiliriz. Vaka sayılarımız bu süreçte biraz katlanarak artabilir. Özellikle büyükşehirlerimizde daha fazla artış olabilir. Bu 2 hafta o yüzden çok önemli.
* Mümkün olduğunca evimizden çıkmayalım.
* 2 ya da 3 ay sonra ise vakaların miktarının azalacağını düşünüyoruz.
* Tedbirlerimizi uygularsak 2-3 ay içerisinde vakaların azaldığını görürüz.
* Önlemlerin uygulanmaması durumunda ise önümüzde İtalya örneğini görüyoruz.
* Devletimizin aldığı tedbirlerin sıkı olması umut verici. Vatandaşlarımızın bunları uygulaması bu süreci en az hasarla atlatılması bakımından önemli olacaktır.
2-3 AY ERTELEYİN
Eve girer girmez dezenfektan işlemlerimizi uygulayalım. Ellerimizi yıkayalım, dışarıda giydiğimiz kıyafetlerimizi de çıkaralım. Duş alalım ve saçlarımızı da yıkayalım. Evimizde sosyal mesafeyi koruyalım. Eğer belirtilerimiz yoksa hastanelerdeki Kovid-19 polikliniklerini bu süreçte meşgul etmeyelim ve yoğun olarak kullanmayalım. Bütün sosyal görüşmelerimizi 2-3 ay kadar erteleyelim.
ESAS KORUMA SOSYAL MESAFE
Prof. Dr. Ateş Kara - Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur. O bakımdan şimdilik biz aşının önümüzdeki dönemde olmayacağını, hala esas korunmanın kişilerin bir araya gelmesinin engellenmesi olduğunu altını çizerek söylememiz gerekir.
KRİTİK EŞİĞİ HIZLI AŞARIZ
Prof. Dr. Recep Öztürk - İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü: Bilim Kurulu'nun öngörüleri doğrultusunda alınan kararlara uyulursa sorun daha çabuk bir şekilde atlatılır. Uyulmaz ise bütün durumlar risklidir. Önümüzdeki iki haftayı veya günleri belirleyecek olan bizler olacağız. Evde kalıp, dışarıya çıkmazsak kritik eşiği daha hızlı aşarız.
ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLER BELİRLEYİCİ
Prof. Dr. Serhat Ünal - Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı: Uyarılar dikkate alındığında önümüzdeki iki hafta çok stratejik hale geliyor. Kendi hastanemizden biliyorum. İlaç tedavisine olumlu yanıt veren hastalar mevcut. Çok şükür tedavilere cevaplar almaya başladık. İyi gidiyoruz, iyileşiyor hastalar. Günlerdir hem Sağlık Bakanlığı hem de Bilim Kurulu üyeleri net mesajlar veriyor. Önümüzdeki günlere dikkat etmek lazım.
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