Koronavirüsle mücadelede en kritik 2 hafta! Uzmanlar uyardı: Herkes tedbirlere uysun

Türkiye, Kovid-19 ile mücadelede tedbirleri en üst düzeye çıkarırken salgının bulaşma riskinde kritik 2 haftaya girildi. Vakaların 2-3 aya kadar azalması beklenirken Türkiye'nin önde gelen enfeksiyon uzmanlarından Doç. Dr. Ümit Savaşçı, salgından korunmak için hayati 4 önemli uyarıda bulundu: Sosyal ilişkilere 2 ay ara verilmeli. Gıdaları çiğ tüketmeyin iyice pişip yemeli, marketlerde poşetlenmiş ürünleri satın almalı ve yoğun saatlerde alışveriş yapmamalı. Doç. Dr. Savaşçı'nın yaptığı açıklamalar şöyle:



PİK NOKTASI NİSAN ORTASINDA...

Yeni tip koronavirüs salgının ülkemizdeki genel seyri Avrupa ülkelerini göz önüne aldığımızda önümüzdeki 2 hafta zirve noktasına doğru tırmanacak. Salgının bulaşıcılığında en tepe noktasını Nisan ortasında görebiliriz. Vaka sayılarımız bu süreçte biraz katlanarak artabilir. Özellikle büyükşehirlerimizde daha fazla artış olabilir. Bu 2 hafta o yüzden çok önemli.

* Mümkün olduğunca evimizden çıkmayalım.

* 2 ya da 3 ay sonra ise vakaların miktarının azalacağını düşünüyoruz.

* Tedbirlerimizi uygularsak 2-3 ay içerisinde vakaların azaldığını görürüz.

* Önlemlerin uygulanmaması durumunda ise önümüzde İtalya örneğini görüyoruz.

* Devletimizin aldığı tedbirlerin sıkı olması umut verici. Vatandaşlarımızın bunları uygulaması bu süreci en az hasarla atlatılması bakımından önemli olacaktır.