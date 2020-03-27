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Son dakika: Başkan Erdoğan kabine üyeleriyle video konferans üzerinden görüştü

Son dakika haberi... Başkan , ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi. Görüşmeye, İletişim Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı. Erdoğan, görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair çalışmalar hakkında bilgi aldı.

  • Güncel
  • 27.03.2020 16:16
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  • Son Güncelleme: 27.03.2020 16:45
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Erdoğan, kabine üyeleriyle görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı , ile video konferansla toplantı yaptı.

Erdoğan, toplantıya, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden bağlandı.

Huber Köşkü'nde İletişim Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bulundu.

MASADA KORONA VARDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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