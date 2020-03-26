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Son dakika: Başkan Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Zirvesi'ne katıldı

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gündemiyle toplanan G20 'ne video konferans yöntemiyle katıldı.. Zirvede dünyanın önde gelen ekonomilerinin liderleri, koronavirüs pandemisine karşı verilen küresel mücadeleyi görüştü. Zirveye Birleşmiş Milletler, ve 'nden temsilciler de katıldı.

  • Güncel
  • 26.03.2020 13:52
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  • Son Güncelleme: 26.03.2020 16:43
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Başkan Erdoğan'dan kritik temas

Başkan , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gündemiyle toplanan G20 'ne video konferans yöntemiyle katıldı.

KÜRESEL KORONAVİRÜS MÜCADELESİ
Zirvede dünyanın önde gelen ekonomilerinin liderleri, koronavirüs pandemisine karşı verilen küresel mücadeleyi görüştü. Zirveye Birleşmiş Milletler, ve 'nden temsilciler de katıldı.

Video konferans yöntemiyle yapılan zirvede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı , İletişim Başkanı , Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve G20 Türkiye Şerpası Hayrettin Demircan da yer aldı.



G-20 ülkelerini Türkiye'nin yanı sıra Almanya, ABD, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu oluşturuyor.





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