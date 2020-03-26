Başkan Recep Tayyip Erdoğan olağanüstü Kovid-19 gündemiyle toplanan G-20 liderler zirvesine katıldı. Başkan Erdoğan, telekonferans yöntemiyle G-20 liderlerine seslendi. Başkan Erdoğan liderlere,dedi.

Hiçbirimizin korumacı ve tek taraflı politikalar uygulama lüksü yoktur.İnsanlığın tamamı rahat nefes alıncaya kadar tüm ülkeleri adil bir şekilde bu küresel sağlık kriziyle mücadeleye katılmaya davet ediyorum.Alacağımız tüm ulusal tedbirlerin Dünya Ticaret Örgütü kuralları ile uyumlu ve uluslararası iş birliğini teşvik edici olması önemlidir.Salgının kontrolü ile hastalığın teşhisi ve tedavisi konusundaki birikimlerin de paylaşılması gerekiyor.Koronavirüs salgını G20'nin iş birliği ve uzlaşı ruhunun önemini bir kez daha ortaya koymuştur.Bu süreçte yönlendirici olmak, sorumluluk almak ve küresel ölçekte iş birliğini göstermek zorundayız.Salgınla mücadelede birçok gelişmiş ülkenin dahi çok ciddi zorluklar yaşadığını görüyoruz.Ayrıntılar geliyor...