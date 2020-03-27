Çin'de ortaya çıkan koronavirüsle mücadelede Avrupa ülkeleri solunum cihazı eksikliği yaşarken Türkiye büyük bir hamle yaparak yerli solunum cihazı üreteceğini açıkladı.
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yerli solunum cihazına ait çalışmaları ve ilk görüntüleri paylaştı.
Yüze yakın ASELSAN, Arçelik , Baykar ve Biyovent mühendisinden oluşan takımın geceli gündüzlü çalıştığını belirten Bayaktar, "yerli solunum cihazını hızlı şekilde üretip milletimizin hizmetine sunmak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.
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