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yerli solunum cihazına ait çalışmaların ilk görüntülerini paylaştı

Çin'de ortaya çıkan le mücadelede Avrupa ülkeleri solunum cihazı eksikliği yaşarken büyük bir hamle yaparak yerli solunum cihazı üreteceğini açıkladı. Baykar Teknik Müdürü sosyal medya hesabından yerli solunum cihazına ait çalışmaları ve ilk görüntüleri paylaştı.

  • Güncel
  • 27.03.2020 18:22
  •  - 
  • Son Güncelleme: 27.03.2020 18:27
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Bayraktar ilk görüntüleri paylaştı

Çin'de ortaya çıkan le mücadelede Avrupa ülkeleri solunum cihazı eksikliği yaşarken büyük bir hamle yaparak yerli solunum cihazı üreteceğini açıkladı.

Baykar Teknik Müdürü sosyal medya hesabından yerli solunum cihazına ait çalışmaları ve ilk görüntüleri paylaştı.

Yüze yakın , Arçelik , Baykar ve Biyovent mühendisinden oluşan takımın geceli gündüzlü çalıştığını belirten Bayaktar, "yerli solunum cihazını hızlı şekilde üretip milletimizin hizmetine sunmak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

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