Bugünkü
Takvim

Son dakika: Müdürü 'dan "evde kal" çağrısına destek

Son dakika haberine göre, Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan "evde kal" çağrısına destek mesajı yayınladı.

  • Güncel
  • 24.03.2020 20:41
  •  - 
  • Son Güncelleme: 24.03.2020 20:52
ABONE OL
Selçuk Bayraktar'dan evde kal çağrısı

Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan "evde kal" çağrısına destek mesajı yayınladı.

Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından, "S/İHA'lar sizin için havada, sen de bizim için #evdekal" mesajını paylaştı.

Bayraktar'ın iletisinde, #EvdeKal mesajı taşıyan silahlı insansız hava aracının fotoğrafı da yer aldı.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Son dakika: Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan "evde kal" çağrısına destek
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri