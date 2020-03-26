Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurmuştu! İşte yerli solunum cihazının özellikleri!

ASELSAN DA SİPARİŞ VERDİ

Aselsan CEO'su Haluk Görgün ise, sağlık ekipman ve malzeme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. Tüm dünyanın solunum ihtiyacını karşılamak için medikal ventiletör üretimi için çalıştığını dile getiren Görgün, Yerli şirket Biosys tarafından bu cihazlar geliştirildi, pilot üretime başladı. Biz de Bayraktar'ın başlattığı yerlilik adımına katılıp, Aselsan olarak 250 adet yerli solunum cihazı siparişi ile destek veriyoruz dedi.

BİYOVENT Biyovent Yoğun Bakım Tipi Mekanik Ventilatör Cihazı tümüyle milli imkanlarla tasarlandı ve imal edildi. Biyovent 5 yıllık AR-GE çalışması sonucu, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, Bilkent Üniversitesi Cyberpark destekleriyle üretildi. 5 yıllık tasarım, üretim ve test süreci savunma sanayinden mühendisler ve ileri solunum fizyolojisi bilen doktorların ortaklaşa çalışması ile başarıyla sonuçlandı. Yoğun bakım ve reanimasyon birimleri için tasarlandı ve üretildi.