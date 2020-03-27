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nedeniyle ertelenmişti! 'de yeni tarih belli oldu | 2020 EKPSS ne zaman yapılacak?

salgını nedeniyle ertelenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının () 11 Ekim'de yapılacağı açıklandı. ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre DİB-MBSTS 26 Aralık'ta, TUS 4 Ekim'de, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ise 13 Aralık'ta yapılacak.

  • Güncel
  • 27.03.2020 18:34
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  • Son Güncelleme: 27.03.2020 18:35
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Koronavirüs nedeniyle ertelenmişti! Yeni tarih belli oldu

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı () 11 Ekim'de yapılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) (Kovid-19) önlemleri kapsamında değişiklik yaptığı Sınav Takvimi'ne göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS) da 26 Aralık'ta düzenlenecek.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 4 Ekim, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 13 Aralık'ta uygulanacak.

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