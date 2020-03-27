Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede evde kalmanın önemine işaret etmek için hayata geçirilen "Hayat Eve Sığar" kampanyasına destek büyüyor. Türkiye'nin farklı illerinden 9 sanatçı, "Hayat Eve Sığar" kampanyasına evlerinden söyledikleri parça ile destek verdi.

BARIŞ MANÇO'DAN "NANE LİMON KABUĞU"

Sanatçılar Barış Manço'nun "Nane Limon Kabuğu" şarkısını farklı enstrümanlarla çalarak katıldı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un şarkının videosunu, "Müzik iyi ki var! Sanat iyi ki var! Hayatı evlerine sığdırıp bu güzel şarkıyı bizlere armağan eden sanatçılarımıza en derin şükranlarımızla..." mesajıyla paylaştı.

Sanatçılar, "Bu şarkıyı gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanları ve tüm milletimize armağan ediyoruz" dedi.