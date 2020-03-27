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Sanatçılar “” kampanyasına destek için evlerinden çaldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , 9 sanatçının evlerinden icra ettiği “” şarkısının videosunu, “Müzik iyi ki var! Sanat iyi ki var! Hayatı evlerine sığdırıp bu güzel şarkıyı bizlere armağan eden sanatçılarımıza en derin şükranlarımızla...” mesajıyla paylaştı.

  • Güncel
  • 28.03.2020 00:17
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  • Son Güncelleme: 28.03.2020 00:30
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Genç sanatçılar da “Hayat Eve Sığar” dedi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede evde kalmanın önemine işaret etmek için hayata geçirilen "" kampanyasına destek büyüyor. 'nin farklı illerinden 9 sanatçı, "Hayat Eve Sığar" kampanyasına evlerinden söyledikleri parça ile destek verdi.

BARIŞ MANÇO'DAN "NANE LİMON KABUĞU"
Sanatçılar 'nun "Nane Limon Kabuğu" şarkısını farklı enstrümanlarla çalarak katıldı. İletişim Başkanı 'un şarkının videosunu, "Müzik iyi ki var! Sanat iyi ki var! Hayatı evlerine sığdırıp bu güzel şarkıyı bizlere armağan eden sanatçılarımıza en derin şükranlarımızla..." mesajıyla paylaştı.

Sanatçılar, "Bu şarkıyı gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanları ve tüm milletimize armağan ediyoruz" dedi.

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