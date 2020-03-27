Koronavirüsle mücadelede son 24 saat: 7 bin 533 test yapıldı, 2 bin 69 pozitif vaka tespit edildi



BAKAN KOCA, 81 İL SAĞLIK MÜDÜRÜYLE TELEKONFERANSLA GÖRÜŞTÜ

Koca, Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'ndeki toplantı salonunda, 81 il sağlık müdürüyle telekonferans yöntemiyle 2 saat süren bir görüşme yaparak yeni tip koronavirüse ilişkin riskleri ve mücadele yöntemini değerlendirdi.

Koca, görüşmede şunları söyledi:

"Bu dönemde özellikle ülkemize girişi noktasında çok olağanüstü tedbirler aldık. Dünyada görüldüğünden 90 gün sonra ülkemize girişi oldu. Bu dönemde girişi önleme noktasında aldığımız tedbirlerde ikinci safhaya girerek yeni dönemde bu enfeksiyonun tespiti, devamında tedavisi ve temas edenler şeklinde organize olmamız gereken bir dönemdeyiz. Üzerimize düşeni, sahayı dinamik tutarak çalışanlarımızın güvenliklerini, malzeme noktasında sorun oluşturmadan sağlamanın önemli olduğunu ifade etmek istiyorum."

Sağlık Bakanlığından koronavirüs ile mücadele kapsamında, sağlık kuruluşlarında sağlık personelinin görevine ilişkin valiliklere gönderilen yazıda, pandemi süreci kapsamında 3 ay boyunca kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli sağlık personelinin görevlerinden, işlerinden ayrılmasına izin verilmeyeceği belirtildi.