Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen'den yeni paylaşım! 'Hayat Eve Sığar' dediler...

Fahriye Evcen'in Instagram'dan yaptığı bu paylaşıma kardeşi Ayşen Evcen, "Gene bal akıyor gözlerden..." yorumunda bulundu. İşte Ayşen, Neşe ve Demet olmak üzere 4 kız kardeş olan Fahriye Evcen'in kardeşi Ayşen Evcen...