Haberler
Galeri
Magazin
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen'den yeni paylaşım! 'Hayat Eve Sığar' dediler...
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen'den yeni paylaşım! 'Hayat Eve Sığar' dediler...
Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey karakterine hayat veren Burak Özçivit ile oyuncu eşi Fahriye Evcen, Sağlık Bakanlığı'nın, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs ile mücadelesinde evde kalmanın önemine dikkat çektiği 'Hayat Eve Sığar' kampanyasına destek verdi. Günler sonra birlikte oldukları bir fotoğrafı paylaşan yıldız oyuncular,'Hayat Eve Sığar' dedi. İşte Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in karantina paylaşımı...
25.03.2020 19:03
- Son Güncelleme: 25.03.2020 19:23
Burak Sağlık Bakanlığı'nın, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs ile mücadelesinde evde kalmanın önemine dikkat çektiği 'Hayat Eve Sığar' kampanyasına bir destek de Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'den geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kuruluş Osman'ın sevilen ismi Burak Özçivit, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Bir süredir sosyal medyaya ara veren Fahriye Evcen, geçtiğimiz hafta evinin bahçesinden bu kareyi paylaştı. Güzel oyuncu, kendisini takip eden milyonlara "Evde kalın" diye seslendi.
Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yaptığı paylaşımıyla yersizce eleştirilmişti. 33 yaşındaki Fahriye Evcen'in son halini görenler korktu. Fahriye'nin yüzünün soluk olduğunu iddia eden takipçilerine ablası Ayşen Evcen'den gelen yorum dikkat çekti.
Fahriye Evcen'in Instagram'dan yaptığı bu paylaşıma kardeşi Ayşen Evcen, "Gene bal akıyor gözlerden..." yorumunda bulundu. İşte Ayşen, Neşe ve Demet olmak üzere 4 kız kardeş olan Fahriye Evcen'in kardeşi Ayşen Evcen...