Sağlık Bakanlığının, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs ile mücadelesinde evde kalmanın önemine dikkat çektiği 'Hayat Eve Sığar' kampanyasına bir destek de Mazhar Alanson'dan geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Mazhar Alanson, Hayat Eve Sığar dedi ve kampanyamıza katıldı. Desteği için kendisine teşekkür ediyorum. #HayatEveSığar" ifadelerini kullandı.