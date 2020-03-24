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Sağlık Bakanı Koca duyurdu: da '' dedi

Sağlık Bakanlığının, 'nin yeni tip koronavirüs ile mücadelesinde evde kalmanın önemine dikkat çektiği '' kampanyasına bir destek de 'dan geldi.

  • Güncel
  • 24.03.2020 21:36
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  • Son Güncelleme: 24.03.2020 21:38
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Mazhar Alanson da 'Hayat Eve Sığar' dedi

Sağlık Bakanlığının, 'nin yeni tip koronavirüs ile mücadelesinde evde kalmanın önemine dikkat çektiği '' kampanyasına bir destek de 'dan geldi.

Sağlık Bakanı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Mazhar Alanson, Hayat Eve Sığar dedi ve kampanyamıza katıldı. Desteği için kendisine teşekkür ediyorum. #HayatEveSığar" ifadelerini kullandı.

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