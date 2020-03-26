ATAMA KARARLARI, SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ULAŞIMI VE KONAKLAMASINA İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILDI

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, Çinli yetkililer ve bilim insanları ile video konferans gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 3 saat süren toplantıda, ülkeler arasında yeni tip koronavirüse ilişkin bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı.

Sağlık Bakanlığının internet sayfasında yer alan bilgiye göre, Kovid-19 ile yürütülen mücadele kapsamında, atama kararları, sağlık çalışanlarının ulaşımı ve konaklamasına ilişkin çeşitli düzenlemeler yapıldı.

Bakanlığın başvurusu üzerine, açıktan istifa sonrası kamuya dönüş kontenjanlarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yapılan değişiklikle, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil kadroların 3-4 yıldır yapılamayan istifa sonrası açıktan atama kurasının önü açılacak.

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, toplu taşıma hizmetlerinden Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden ücretsiz yararlanabilecek. Sağlık çalışanları görev yaptıkları sağlık tesisine en yakın kamu sosyal tesislerinde (misafirhanelerde) ücretsiz kalabilecek. 2020 yılına mahsus olmak kaydıyla Bakanlığa alınacak daimi işçi kadrolarına, doğrudan kura ile atama yapılacak.