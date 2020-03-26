Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G-20 zirvesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Albayrak, "Ülkeler arası dayanışmaya çok ihtiyaç var." dedi.

İşte Albayrak'ın o paylaşımı

Sn. Cumhurbaşkanımız ile katılım gösterdiğimiz G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'nde küresel salgınla mücadelede uluslararası işbirliğinin önemi bir kez daha vurgulanmış oldu. Virüsün ülkeler arasına görünmez sınırlar koymasının önüne geçmek için dayanışmaya çok ihtiyacımız var.