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: Hazine ve Maliye Bakanı 'tan G-20 sonrası önemli açıklama

haberi... Hazine ve Maliye Bakanı , nin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Albayrak, "Ülkeler arası dayanışmaya çok ihtiyaç var." dedi.

  • Güncel
  • 26.03.2020 17:43
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  • Son Güncelleme: 26.03.2020 18:08
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Kritik zirve sonrası dünyaya mesaj

Hazine ve Maliye Bakanı , nin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Albayrak, "Ülkeler arası dayanışmaya çok ihtiyaç var." dedi.

İşte Albayrak'ın o paylaşımı
Sn. Cumhurbaşkanımız ile katılım gösterdiğimiz G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'nde küresel salgınla mücadelede uluslararası işbirliğinin önemi bir kez daha vurgulanmış oldu. Virüsün ülkeler arasına görünmez sınırlar koymasının önüne geçmek için dayanışmaya çok ihtiyacımız var.

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