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Son dakika: ve 'nun e yakalandığı ortaya çıktı!

İlk olarak ’de ortaya çıkan ve 6 kıtaya yayılan yeni tip dünya genelinde 20 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Şu ana kadar 400 bini aşkın kişide görülen koronavirüsün damlacıklar şeklinde bulaştığı açıklandı. , koronavirüsle mücadele kapsamında bir dizi önlemler alırken bir son dakika haberi geldi. Cumhuriyet gazetesi yazarı ve Vatan gazetesi eski sahibi gazeteci ’nun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

  • Güncel
  • 26.03.2020 15:41
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  • Son Güncelleme: 26.03.2020 15:41
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İki ünlü gazetecide koronavirüs vakası!

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip şu ana kadar 400 bini aşkın kişiye bulaştı. Dünya Sağlık Örgütü Antartika hariç tüm kıtalarda görülen koronavirüsü "küresel salgın" olarak ilan etti. Ünlü, sporcu ve siyasetten birçok isime bulaşan koronavirüs, son olarak Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'de görülmüştü. Gelen son dakika bilgisine göre Cumhuriyet gazetesi yazarı ve Vatan gazetesi eski sahibi gazeteci 'nun da koronavirüse yakalandığı duyuruldu.

CUMHURİYET GAZETESİNDEN ALİ SİRMEN HAKKINDA AÇIKLAMA
Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Aykut Küçükkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet'in çınarı, değerli yazarımız, ağabeyimiz Ali Sirmen korona şüphesiyle tedavi altına alındı. Sağlık durumu düne göre daha iyi seyrediyor. Cumhuriyet ailesi olarak biliyoruz ki Ali Ağabey bunu da atlatacak... okurlarına, sevenlerine ve Türkiye'ye mesajı #EvdeKal" ifadelerini kullandı.

80 yaşındaki Ali Sirmen'in yaşı itibariyle risk grubunda olduğunun altı çizildi.

VATAN GAZETESİNİN ESKİ SAHİBİ ZAFER MUTLU'NUN KORONAVİRÜSÜ YENDİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Vatan gazetesi eski sahibi Zafer Mutlu, ABD ziyareti sırasında rahatsızlık geçirerek 'ye döndüğünü açıkladı.

KORONAVİRÜS MÜCADELESİNİ BÖYLE ANLATTI
Koronavirüs teşhisi konan Zafer Mutlu, iki haftalık mücadelesini anlattı.

"İlk test negatif çıktı" diyen mutlu, ikinci testin pozitif çıktığını ve 12 günlük bir tedavi süreci olduğunu söyledi. 'nın süreci çok iyi takip ettiğini söyleyen Mutlu, "Sağlık Bakanlığı benim gibi tüm hastaların günlük durumunu, ateşini, kan değerlerini iyi takip ediyor" ifadelerini kullandı. Sözcü'de yer alan habere göre, solunum cihazına bağlanmadığını ifade eden Mutlu, "Herkes doktorların söylediğine dikkat etsin. Evden çıkmadan, teması keserek, kendilerine karantinaya alsınlar. Ben tıp adamı değilim, ama yaşamış birisi olarak başka çaresi yok. Doktorlara daha çok saygım ve güvenim arttı" dedi.

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