Küresel olarak 400 binden fazla insanda tespit edilen koronavirüsüne karşı bilim dünyası çare bulmak için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Birçok hükümet de gerek seyahat yasağı gerekse de sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalarıyla koronavirüsünün yayılmasını engellemeye çalışırken İzlanda'dan gelen bir haber uluslararası kamuoyunda panik yarattı.

40 ADET MUTASYONA UĞRAMIŞ VİRÜS TESPİT EDİLDİ

İzlanda basınında yer aldıktan çok kısa bir süre sonra uluslararası medyanın da gündemine gelen haberde, İzlandalı bilim insanlarının bir keşifte bulunduğu belirtiliyor. Toplam 737 vakanın olduğu ve 2 ölümün gerçekleştiği ülkede bilim insanları Kovid-19 hastalarından alınan örnekler üzerinde derinlemesine inceleme yaptı. Bilim insanları ülkedeki koronavirüs vakalarında 40 adet mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.