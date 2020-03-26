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: 'dan 'li Ceyhan Belediye Başkanı 'a şok! İptal edildi

haberine göre , 'nın Ceyhan Belediye Başkanı 'ın mazbatasını iptal etti. Aydar’ın yerine gelecek isim Ceyhan Belediye Meclis’inde yapılacak seçimle belirlenecek.

  • Güncel
  • 26.03.2020 16:00
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  • Son Güncelleme: 26.03.2020 16:31
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YSK'dan CHP'li başkana şok! İptal edildi

Yüksek Seçim Kurulu (), 'li Ceyhan Belediye Başkanı 'ın sabıka kaydının bulunması nedeniyle mazbatasını iptal etti.

Alınan bilgiye göre, Ceyhan Belediye Başkanı Aydar "silahlı tehdit" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından yargılandığı mahkemece 20 ay hapse mahkum edildi. Aydar'ın 20 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunması nedeniyle toplanan YSK, konuyu gündemine aldı. YSK, seçilmeye engel sabıka kaydının bulunması nedeniyle Aydar'ın mazbatasının iptaline karar verdi.

nin yeni başkanı, Belediye Meclisinde yapılacak seçimle belirlenecek.

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