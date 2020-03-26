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Son dakika: Koronavirüs nedeniyle 'nda bekletilen yabancı yolcular 'e gönderildi

Son dakika haberi... Koronavirüs nedeniyle uçuş sahaları kapanan ve uçuşları iptal edilen, günlerdir 'nda bekleyen ve aralarında Cezayir, Tunus ve Ürdün uyrukluların bulunduğu bin 500 yolcu, otobüslerle 'e bir na gönderildi.

  • Güncel
  • 26.03.2020 14:23
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  • Son Güncelleme: 26.03.2020 14:44
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İstanbul Havalimanı'nda hareketli dakikalar

Salgın nedeniyle uçuş sahaları kapanan ve ülkelerine gidemeyen aralarında Cezayirli, Tunus ve Ürdün uyruklu yolcular günlerdir 'nda bekliyordu.

Ülkeleri tarafından kabul edilmeyen yolcular için yapılan görüşmeler sonucunda 'te bir tahsis edildi. Bunun üzerine havalimanında bulunan yolcular, güvenlik görevlileri eşliğinde apronda otobüslere bindirildi. Yolcuların gönderildikleri Karabük'te kendileri için tahsis edilen yurtta misafir edileceği öğrenildi.

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