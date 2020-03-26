Hakkari Şemdinli'de yapılan arazi arama tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK'ya ait tuzaklanmış 4 adet el yapımı patlayıcı ele geçirilirdi.

HEPSİ İMHA EDİLDİ

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Şemdinli İlçesi Altınsu Mahallesi kırsal alanında yapılan operasyonda 4 adet tuzaklanmış el yapımı patlayıcı tespit edildi.

Tespit edilen el yapımı patlayıcılar olay yerinde imha edildi.