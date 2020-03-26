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'de terör örgütü tarafından tuzaklanmış el yapımı lar imha edildi!

 Şemdinli'de yapılan arazi arama tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü 'ya ait tuzaklanmış 4 adet el yapımı ele geçirilirdi. Patlayıcılar olay yerinde imha edildi.

  • Güncel
  • 26.03.2020 20:19
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  • Son Güncelleme: 26.03.2020 20:21
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Terör tuzakları imha edildi!

Şemdinli'de yapılan arazi arama tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü 'ya ait tuzaklanmış 4 adet el yapımı ele geçirilirdi.

HEPSİ İMHA EDİLDİ
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri PKK/ bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Şemdinli İlçesi Altınsu Mahallesi kırsal alanında yapılan operasyonda 4 adet tuzaklanmış el yapımı patlayıcı tespit edildi.

Tespit edilen el yapımı patlayıcılar olay yerinde imha edildi.

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