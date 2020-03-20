Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Gedikaşar köyü Huri Tepesi mevkisinde arama faaliyeti yürütüldü.
Güvenlik güçlerince, terör örgütü mensuplarınca tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edildi.
Patlayıcı düzeneği, Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından kontrollü imha edildi.
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