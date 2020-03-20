Bugünkü
Takvim

Son dakika: 'in Eruh ilçesinde 'lı teröristlerce tuzaklanan düzeneği imha edildi

Son dakika haberi... Valilikten yapılan açıklamaya göre 'in Eruh ilçesinde 'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı () düzeneği güvenlik güçlerince imha edildi.

  • Güncel
  • 20.03.2020 12:47
  •  - 
  • Son Güncelleme: 20.03.2020 12:47
ABONE OL
Valilik açıkladı: Teröristlerce tuzaklanan EYP...

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Gedikaşar köyü Huri Tepesi mevkisinde arama faaliyeti yürütüldü.

Güvenlik güçlerince, terör örgütü mensuplarınca tuzaklanmış el yapımı düzeneği tespit edildi.

Patlayıcı düzeneği, Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından kontrollü imha edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Son dakika: Siirt'in Eruh ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan EYP düzeneği imha edildi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri