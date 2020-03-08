Diyarbakır'da terör firarisi suçlu yakalandı

Di yarbakır'da jandarma, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak ve devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçlarından aranan firari Ş.B.'yi, ikamet ettiği adreste kıskıvrak yakaladı. Zanlı sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Evde ise 500 kilo el yapımı patlayıcı madde ile silah ve mühimmat bulundu.Firari suçlu yakalandı