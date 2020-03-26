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Son dakika: Koronavirüs üyeleri, li bilim insanlarıyla video konferansla görüştü

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs üyeleri, li yetkililer ve bilim insanları ile video konferans gerçekleştirdi. Toplantıda, hastalığın seyri, bilinen özellikleri, yaş gruplarındaki etkileri, hastalığa özel semptomlar, tanı yöntemleri, tedavi protokolleri, aşı çalışmaları, iyileşen hastaların durumu gibi konular ele alındı.

  • Güncel
  • 26.03.2020 21:22
  •  - 
  • Son Güncelleme: 26.03.2020 21:22
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Bilim Kurulu üyelerinden kritik temas

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs üyeleri, li yetkililer ve bilim insanları ile video konferans gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 3 saat süren toplantıda, ülkeler arasında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı.

Toplantı, Çinli yetkililer ve bilim insanlarının Kovid-19 hakkında yaptıkları sunumla başladı. Sunumun ardından Çin'e sorular yöneltildi. Soru-cevap yöntemiyle taraflar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı gerçekleştirildi.

Toplantıda, hastalığın seyri, bilinen özellikleri, yaş gruplarındaki etkileri, hastalığa özel semptomlar, tanı yöntemleri, tedavi protokolleri, aşı çalışmaları, iyileşen hastaların durumu gibi konular ele alındı.

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