Ziraat Bankası, 31 Mart 2020 'de ödenmesi gereken taksit, faiz ve anaparayı ödemeyen firma ile bireysel müşterilerinin bu borçlarını ötelemesine fırsat verdi.

Vakıfbank tarafından yapılan açıklamada, 30 Haziran 'a kadar olan tüm kredi taksitleri ile ödemeler için esneklik yapıldığına yer verildi.

Halkbank tarafından yapılan açıklamada ise , 31 Mart 2020 tarihine kadar faiz, taksit, ve anapara ödemesi yapmayanların borçlarını ertelediğini duyurdu.

İş Bankası tarafından yapılan açıklamada, müşterilerin 30 Nisan 2020 tarihine kadar olan , ihtiyaç duyması halinde anapara/faiz/taksit ödemelerinin 30 Haziran' a erteleneceğini söyledi.

Denizbank tarafından yapılan açıklamada ise , bireysel ve ticari müşterilerinin 30 Nisan'a kadar olan ödemelerini 3 ay ertelediğini duyurdu.

QNB Finansbank yaptığı açıklamada kredi kullanan bireysel ve tüzel müşterilerin bankaya başvurmaları ve kredi anapara, faiz ve komisyon ödemelerini 3 ay erteleyebileceğini duyurdu.